Federer, listo al cien por ciento

MELBOURNE, Australia / Yahoo

Como viene siendo habitual en los Grand Slams de los últimos tres años, el tema principal es Roger Federer. No en vano ha ganado ocho de los últimos diez que ha disputado.



Hoy arranca el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año, y en boca de todos está si Federer podrá sumar su tercera corona consecutiva en el Rod Laver Arena de Melbourne.



El suizo abrirá su participación el martes contra el argentino Diego Hartfield, número 117 del mundo.



Tras el descanso de diciembre y una semanas de baja por enfermedad, Federer reapareció el domingo en público en el Melbourne Park, y se mostró confiado en la victoria.



"Físicamente estoy bien ahora, no hay preocupaciones. Me considero al 100 por ciento", dijo Federer, quien lleva sin jugar un partido de alta competición desde hace casi dos meses, y no participó en el abierto de Kooyong la semana pasada, a causa de un virus estomacal.



En Australia Federer seguirá en su carrera con la historia. Con 12 Grand Slams en el bolsillo, está a dos de superar el récord mundial de Pete Sampras.



El suizo indicó que el virus no le trastocó su preparación.



"He tenido una preparación diferente a la de otros Grand Slams", dijo. Y es que su entrenamiento se limitó en las últimas semanas al peloteo con el capitán del equipo suizo de Copa Davis, Serevin Luethi.



"En Australia siempre es difícil porque no tienes partidos acumulados, pero estoy acostumbrado a eso, a no jugar de cuatro a seis semanas antes de venir aquí y jugar en un gran torneo".



"Así que para mí no hay mucho cambio", reiteró.



Pese a ello, Federer se mostró cauto. El tenista ha perdido en seis ocasiones en la primera ronda de un Grand Slam, aunque ello no ha sucedido desde que se convirtiera en número uno en febrero de 2004.



"Sé de las dificultades de la primera ronda. Nunca son fáciles, no importa cómo llegues, con mucha confianza o poca", dijo.



En el lado femenino, las pistas de Melbourne volverán a ver a la belga Justine Henin, quien no participó el año pasado a causa de su divorcio. En su condición de número uno, y tras haber mostrado su mejor tenis en 2007, es la clara favorita para alzarse con la copa.



Con el Abierto de Francia y el de Estados Unidos en la maleta, la mayor rival de la belga sería la estadounidense Serena Williams, quien tampoco estuvo en Australia el año pasado.