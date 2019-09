“Verlo me dio pesar”

“Le pegué mucho y muy fuerte, lo vi muy dañado, me dio pesar”, dijo desde Yokohama el victorioso púgil pinolero Román “Chocolatito” González, una vez liquidada su pelea con Hiroshi Matsumoto.



Recorriendo por vez primera 10 rounds, ¿qué fue lo extraño?

Nada. Estuve peleando con la misma intensidad round tras round. Lo clavé, fue mi preparación.



¿Te preocupó su capacidad para asimilar?

Me impresionó, porque no cedía en buscar la pelea pese a recibir tantos golpes.



¿Qué fue lo mejor?

Mantener un dominio y conseguir la experiencia de un largo trayecto.



¿Sentiste algunos golpes?

Sí, pero yo resisto y lo importante era no perder el control del pleito. En eso me concentré. En ser yo quien decidía”.



¿Ningún momento difícil?

Hay que cuidarse en todo instante y la mejor forma de hacerlo es presionando. Si lo consigues como ocurrió, no te metes en complicaciones”.



Es bueno enfrentar a peleadores valientes como Matsumoto. Te obligan a esforzarte al máximo. Fue para mí un combate de mucha utilidad.



¿Listo ya para disputar el título?

Eso lo decidirán mis manejadores.



¿Con cuánta anticipación llegarás a Japón de pelear por el título?

Un mes. Eso es suficiente para adaptarse y conseguir la mejor forma.