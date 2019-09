Ojo con Figueroa

El nombre de Juan Figueroa impacta en nuestro béisbol. El tirador dominicano tiene habilidad, control, fortaleza y confianza. La barra india lo considera un factor de triunfo.



El abridor de hoy por la tribu ganó nueve y perdió tres, con 3.51 en efectividad, ponchando a 60 en 77 entradas, pero no fue efectivo contra el San Fernando. Registró balance de 1-2 con un preocupante 6.75 en carreras limpias a lo largo de 17 entradas y un tercio, frente al bateo de las Fieras.



Así que no es un brazo seguro, pero Lourdes Gourriel no ha titubeado en entregarle la pelota para enfrentar a Carlos Morla, pese a que Brian Rodaway registró 2-0 con un impresionante 0.43 en efectividad.



Figueroa logró que el catcher de esta noche sea Marlon Abea, con quien consigue mejor entendimiento, lo cual obliga al manager Gourriel a utilizar como designado al sublíder de bateo, Manuel Mejía.



Mostrando su ansiedad por “pegar primero”, el manager de las Fieras Omar Cisneros espera que la garra de sus hombres convierta en polvo de ladrillo el favoritismo de los Indios.



“No se equivoquen, tenemos suficiente bateo y el brazo derecho de Carlos Morla. Si ganamos hoy será muy difícil sujetarnos, ya que mañana los espera Diego Sandino, invicto en diez juegos y que les ganó tres partidos”, apunta Omar.



En el campamento Indio no se observa el menor temor por la presencia de Morla en la colina. Pese a lo que dicen las cifras, hay confianza en lo que puede hacer Figueroa, un pitcher de crecimiento bajo presión.