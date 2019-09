“Lo clave es ahora”

“Todos están claros de que no somos mancos ni pequeños. Ellos pueden haber sacado ventaja en la temporada, pero lo clave es cómo funcionan ahora. El béisbol es así. En una serie corta de siete juegos varían las resultantes”, dice Norman Cardoze, quien igual que Víctor Gutiérrez, registró .313 puntos contra el pitcheo indio.



“Siempre escucho lo mismo sobre el favoritismo, pero finalmente ganan quienes socan más en los momentos de presión. Habrá un equipo agrandado y eso garantiza una gran final. No sé en cuántos juegos, pero vamos a ganar”, agrega uno de los bateadores más oportunos que hemos visto en acción.



Diego Sandino es de los más firmes creyentes en las posibilidades del San Fernando. Con Omar anunciando una rotación de tres brazos, el dominicano Carlos Morla podría estar trabajando tres veces si la serie se extiende al máximo de siete juegos, en tanto Sandino dos, con Lebrón detrás.



“Me gusta pitchear en finales con los estadios llenos. Eso me estimula”, dijo Sandino, que advierte estar en buen estado físico y lo suficientemente afilado para responder.



El bateo del San Fernando, con dos bateadores de seis jonrones, Jimmy Hurst y Marcos Sánchez, y Ofilio Castro, que descargó cinco, y Danilo Sotelo, con cuatro, es muy productivo. El material nativo ha sido fundamental para el equipo de Masaya.



San Fernando es el único equipo pendiente de ganar un título. Saliendo de una campaña muy accidentada y superando una serie de factores adversos, la tropa de Omar Cisneros espera remar vigorosamente contra la corriente en busca del banderín.