Los Torres barren

La familia Torres revalidó su hegemonía en las principales categorías de la motovelocidad, al barrer en las primeras cuatro posiciones de las categorías Super Bike y Libre, mientras Manuel Martínez se agenciaba los primeros lugares en 175 y Libre Enduro del Campeonato Nacional de Motovelocidad 2007, que finalizó el domingo, en un ambiente de seguridad que permitió el buen desempeño de los competidores.



El club Torres, que dispone de potentes máquinas, no tuvo dificultad para arrasar en Súper Bike. Romniel Torres ganó la séptima fecha y totalizó 167 puntos para ser el ganador de la categoría, Bayardo Torres Jr. fue segundo en la fecha, pero finalizó en el tercer puesto con 111 puntos, superado por su tío Jorge, que acumuló 131 puntos… Esteban Torres fue cuarto en la categoría con 88 puntos, uno más que Carlos Adán García, del club Las Águilas.



Romniel también ganó la categoría Libre, acumulando 172 puntos, su hermano Esteban terminó segundo con 113 puntos, Bayardo Torres Matamoros de tercero con 98 puntos y Jorge Torres fue cuarto, con 96 puntos.



Manuel Martínez, del team Martínez, tuvo que acelerar en la séptima fecha para ganar el título de la categoría 175 cc. La victoria en la última fecha le permitió acumular 150 puntos, cuatro sobre Medelton Argüello (146), del club Feedex, quien lo presionó en la última jornada. De tercero, con 141 puntos, finalizó Augusto Ulloa, del Feedex.



Diferente fue el triunfo de Martínez en la Libre Enduro, en que acumulaba amplia ventaja, que le permitió sostenerse al frente, pese a terminar segundo en la última prueba, que ganó Pedro Campuzano, del club AM Raicing. Manuel ganó la categoría con 161 puntos, Campuzano fue segundo con 122 puntos, superando escasamente a Richard Quezada (121), del club Martínez. Alonso Lanuza, de Las Águilas, fue cuarto, con 104 puntos.



Campuzano fue el ganador de la categoría 100 cc Experto, con 147 puntos, aunque no compitió en la última fecha. De segundo finalizó Omar Rodríguez, del club Feedex, con 124 puntos, y de tercero, Guillermo López, del AM Raicing, con 121 puntos.



La categoría 125 Experto la ganó Alexis Ulloa, del Feedex, con 145 puntos, José Martín Molina, del Feedex, y Henry Parra, del AM Raicing, finalizaron con 108 puntos cada uno, pero el segundo lugar es de Molina por alcanzar la posición. Según la reglamentación utilizada, el piloto que empata, es el ganador.



Entre los Novatos, en la categoría 100 cc, que tuvo a 30 competidores, el ganador fue Norman González, del equipo Serv. M & M, con 106 puntos. En segundo lugar finalizó Julio César Suárez, del team Martínez, con 97 puntos, y de tercero, Álvaro Rueda López, de Serv. M & M, con 82 puntos.



La Novatos 125 cc la ganó Rudy Saavedra, del club Feedex, con 113 puntos, seguido de Abner Weimar López, del club López, con 92 puntos y Jairo Martínez, del Team Chávez, con 68 puntos.



Walter Lara, Secretario de la Federación Nicaragüense de Fenimoto, suministró la información, y desde ya invita a los aficionados a estar prestos al despegue del Campeonato 2008, que se pretende realizar a finales del mes de febrero e inicios de marzo venideros.