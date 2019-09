¿Qué ofrecerá Carlos Morla?

Juan Figueroa fue confirmado para abrir el primer juego por el Bóer, y justo al escuchar eso, el manager de las Fieras Omar Cisneros ripostó con un irónico - “Y qué… Yo les tengo a ellos a Carlos Morla” .



El pintoresco mentor no se intimida por la presencia del derecho del Bóer. Tiene plena confianza en que su tirador designado hará que los expertos se sacudan la cabeza y luego del encuentro se pregunten cómo fue posible.



“Yo tengo plena confianza en que Morla nos dará la victoria. No hay manera de que alguien me impida pensar que San Fernando iniciará ganando un juego a cero la Final”, dijo Omar.



Carlos Morla estuvo muy distante de la espectacularidad que reflejaron las estadísticas de Diego Sandino. Pero más allá de los números, su presencia inspira confianza y determina respeto. El Bóer sabe eso.



Entre sus cinco victorias en la campaña, una de ellas fue lograda ante el Bóer. Ocurrió un domingo en el Estadio Nacional y ésa señal fue clave para conocer su gran calidad.



“Se trata de un lanzador muy incómodo, que ese estilo de pitcheo, casi por debajo del brazo, desajusta a los bateadores contrarios, especialmente porque es el único que tira de esa manera”, así lo calificó el coach del Bóer, Julio Sánchez.



Omar Cisneros va más allá con el caso de Morla y la confianza que inspira.



“Éste es un muchacho que brilló hace unos años lanzando en la Organización de los Medias Rojas de Boston. Por cosas del Destino no subió más allá, pero su gran calidad ha sido demostrada a niveles internacionales y hoy lo tenemos aquí, brillando entre nosotros”.



La velocidad de Morla está entre 91 a 93 millas por horas y combina su recta con un devastador cambio de velocidad y un slider rápido y preciso.



“Ellos son los monstruos y nosotros somos los ratones, pero vamos a demostrarles que sabemos dar batallas y pitcheres como Morla, Diego y Lebrón, también tiene la capacidad de frenar a su poderosa ofensiva”, dijo Cisneros.



Mientras todas las miradas están puestas en Figueroa por la espectacular temporada que registro, Morla con sus 5-3 y efectividad arriba de 3.40, espera causar el primer impacto de la final hoy en Managua.