Williams en erupción

Resucitaron los Indios y se tambaleó el estadio. Ese estallido de última hora, con la angustia danzando frente a su dogout, les permitió voltear la pizarra y triunfar 4x2 en el primer juego de la Final.



Fue en el cierre del octavo. Los Indios, que perdían 2x1, utilizaron el bateo corto --dos toques de bola-- para llenarle las bases a Carlos Morla, y con un swing largo y destructivo de Clyde Williams --aparentemente resucitado de un probable tercer strike que fue sentenciado bola--, decidieron la batalla inicial dramática y espectacularmente.



En el epicentro del caos, con 20 mil rugientes gargantas estimulando su presencia en el plato, las bases cargadas y la desesperación balanceándose a lo largo de los 60 pies y seis pulgadas que lo separaban del pitcher, Williams hizo explosión tan ruidosamente como el Vesubio, y el San Fernando quedó sepultado.



Su doblete productor de tres carreras, muy por encima del esfuerzo desplegado por Renato Morales moviéndose desde la izquierda hacia el centro de los jardines, destrozó las esperanzas de las Fieras, que trataban de aferrarse con uñas y dientes a ese pequeña pero significativa ventaja de 2x1, que se fue agrandando después del quinto inning.



Un buen juego caracterizado por el pitcheo bajo presión de los dominicanos Carlos Morla y Juan Figueroa, jugadas defensivas de gran brillantez y posibilidades que se desvanecían inflamando el suspenso.



Con tres a bordo, José Luis Sáenz entró al rescate de Morla. Cuando tomó la bola para fajarse con Williams, se percató de que se trataba de sostener el juego, y tal vez la temporada para el San Fernando. Con la cuenta en dos y dos, Sáenz fue directo hacia la rodilla con una bola rápida que cortó el aliento de la multitud. Por la pestaña de un mosquito, como decía Buck Canel, fue bola, y el siguiente lanzamiento, Williams lo aplastó haciéndolo viajar entre left y center.



El sonido que produce la furia terminó con la intriga. De esa forma, el Bóer salió del hoyo a tiempo para tomar ventaja en la serie.



Una jugada de ribetes espectaculares del short de las Fieras, Víctor Gutiérrez, con dos a bordo y un out, casi frustra al Bóer en el cierre del segundo inning, pero al no poderse completar el doble play matador, Abea tomó turno y con hit sobre segunda, impulsó a Manuel Mejía, adelantando a la tribu 1x0.



San Fernando mostró sus colmillos de inmediato en el inicio del tercero. Con dos outs y bases limpias, después de una jugada milagrosa de Jimmy González, Ofilio conectó hit y Sotelo continuó con su segundo doblete del juego entre right y center, facilitando el empate 1x1.



Dos innings más tarde, transferencia a Talavera, un robo que provocó una decisión discutible, y cohete del permanentemente inspirado Ofilio Castro, movieron la pizarra a favor del San Fernando 2x1, cobijando de preocupación a la multitud.



En el octavo, sin out, el Bóer llenó las bases para que Williams apareciera en pantalla como una aproximación de Robert Redford en El Natural, y disparando un doblete, convirtió a Hugo Chávez en boerista instantáneo.