Omar estalla contra Cajina

Cayendo el out 27, Omar Cisneros observó la celebración del Bóer por su primer triunfo en la Final.



Su rostro de piedra denotaba incapacidad para abrir la boca ante los medios, pero todos se equivocaron. El manager esperaba ansioso ser entrevistado para descargar su furia hacia el umpire de home-plate, Leonel Cajina.



“Cuando se enfrenta a un artillero de gran calidad como (Clyde) Williams, más en las postrimerías de un juego y con corredores en las almohadillas, no se le pueden regalar pitcheos, y ese –-dizque umpire-- de (Leonel) Cajina fue quien nos mató. No nos ganó el Bóer, sino que Cajina”, gritaba eufórico Cisneros a las afueras del dogout.



“No es posible que 20 mil personas que se deleitaban viendo un tremendo juego, hayan salido con el sinsabor de que todo se definió por un error del umpire. Él desbarató el juego. Estamos en la era de la sinvergüenzada, porque eso es Leonel, un tipo sin moral para actuar como umpire de home”, añadió el mentor.



Omar manifestó que para lavarse las manos del error que había cometido con Clyde al bate, Cajina cantó algunos strikes, bolas, estando San Fernando a la ofensiva.



“Me encantaría que Leonel no volviera a salirnos como umpire para nada en los juegos. Si la Liga lo tenía fuera de los terrenos, no era porque se trataba del mejor árbitro, sino porque era lo peor, pero un craso error fue traerlo de nuevo al terreno”, añadió.



Y al igual que Cisneros, todo el equipo del San Fernando estaba convencido de que la derrota, más allá del doble barre bases de Clyde, era por la equivocada manera de cantar bolas y strikes de Leonel Cajina.