¿Seguirá dominando?

Sin el doble barre-base de Clyde Williams en el octavo inning anoche, en estos momentos las Fieras del San Fernando estuvieran haciendo grandes planes con el diestro Diego Sandino, su tiro seguro para el partido de hoy en la ciudad de Masaya.



El máximo ganador y Más Valioso de la Liga y dominante en los tres encuentros que tuvo contra el Bóer en la temporada regular, Diego Sandino, es la esperanza de los masayas para nivelar la serie en casa.



Su balance 3-0 y 1.64 de efectividad en 22 entradas lanzadas, tirándoles ocho ceros en su último compromiso el 16 de diciembre, Sandino sube a la colina con la gran responsabilidad de enderezar la serie, así como hizo a lo largo de la campaña.



El 1 de noviembre ganó 6x4 para evitar una barrida en la serie de tres juegos; posteriormente, el 2 de diciembre, tirando siete innings, se llevó el triunfo 7x4, para contribuir a que las Fieras ganaran la serie de tres juegos, respaldado por el quinto jonrón de Ofilio Castro, que entonces promediaba .396.



Volvió a enfrentarlos el 16 de diciembre y los blanqueó en ocho innings, para salvar una barrida en momentos en que las Fieras luchaban por sostenerse en el subliderato, y mantener alejado cuatro juegos atrás a Chinandega.



Pero ahora es la Serie Final, donde cada lanzamiento y cada juego pueden ser decisivos, y Diego se ha preparado a conciencia.



“Para este partido voy a pitchearles diferente. Me conocen los pitcheos que hago, y ahora voy con lanzamientos por encima del brazo que no me los han visto. Contra León los practiqué y salí bien”, dijo Sandino.



Las dimensiones del estadio de Masaya no intimidan al diestro… “No, en lo absoluto, ahí gané siete juegos seguidos y si los bateadores le dan bien a la bola y se va, pues mala leche, es parte del juego”.



¿De quién debés cuidarte en el Bóer?

“De (Amaury) Casañas, que le está pegando bien a la bola. Y esos batazos que dio aquí por los jardines, allá son jonrones, porque ese campito es chiquito… Hay que cuidarse de todos para salir adelante”. Casañas le batea de 3-2 y Manuel Mejía de 7-4, con un jonrón.



¿No te presiona estar abajo en la Serie y que tu victoria es clave?

“No me presiona. Estuvimos con León 0-3, a punto de eliminarnos al Granada. No me presioné y gané el cuarto juego de esa final y después el séptimo, no hay ningún problema”.



Diego recordaba cómo contribuyó a la coronación de los Tiburones del Granada ante León, ganando los juegos 4 y 7, después de perder el primero… Ahora fue el mejor lanzador de la Profesional, y quiere adornarlo con grandes actuaciones. Y está listo para ello.



Por el Bóer se anunció a Rafael García (6-2) para tirar hoy en Masaya. El derecho tuvo balance 2-1 y pitcheó para 4.76 en 28.1 innings, en los que le anotaron 15 carreras y le dieron dos jonrones… Tuvo un duelo con Sandino, el 2 de diciembre, y perdió 7x4.