“Pensé que venía el zurdo”

Cuando Jorge Luis Avellán tomaba turno al bate en el noveno, Clyde Williams, desde el círculo de espera, se preparaba para enfrentar, no a José Luis Sáenz, sino en el zurdo Oswaldo Mairena, quien calentaba en el bull-pen.



“Pensé que él iba a ser el que me enfrentaría. Me sentía bien porque le había bateado fuerte durante la ronda regular, pero en mi mente, ya estaba preparándome para el zurdo”, dijo el artillero.



Pero los pensamientos de Williams fallaron cuando se acercaba al cajón de bateo y nadie salía por el San Fernando. “Entonces me sentí mejor, al saber que enfrentaba a un derecho”, dijo.



No hubo presión en él. Al contrario, el panorama estaba planteado para un gran rally de los capitalinos en el octavo inning.



“Llegué pensando en chocar con solidez la pelota, lo hice y ganamos”, dijo Williams, quien con casa llena, ligó doble productor de tres anotaciones para el definitivo 4x2.



Tras ser ponchado en su primer turno, Williams ligó sencillo para finalmente batear el doble.



“A través de los años, aprendemos que esto no es como comienzas, sino como terminas. Me preparé en ese último turno, lo tomé con mucha seriedad y, finalmente, di el batazo de la victoria”, dijo el norteamericano.



El triunfo fue para Juan Figueroa, quien luego del encuentro manifestó que jamás había perdido la fe en sus compañeros.



“A lo largo del año, siempre me respaldaron en mis aperturas, y a pesar de que Morla estuvo fantástico, tenía la confianza que no me abandonarían”, dijo el derecho dominicano, que tiró los últimos 3.2 innings sin hit, antes que Gustavo Martínez rematara y salvara el partido.