Otra estrella que se apaga

El lanzador Don Cardwell, un pitcher estrella de los ‘Increíbles Mets’ de 1969, cuando ganaron la Serie Mundial, falleció a los 72 años, dijeron este martes directivos de las Grandes Ligas.



Cardwell, quien terminó esa campaña con balance de 8-10 y 3,01 en promedio de carreras limpias, ganó después cinco juegos seguidos en los playoffs sobre los Cachorros de Chicago y los Bravos de Atlanta, para llevarse el título de la Liga Nacional.



Posteriormente, los ‘Increíbles Mets’ se impusieron en la Serie Mundial a los favoritos Orioles de Baltimore.



“Él fue un gran mentor para nuestros jóvenes lanzadores”, dijo el ex pitcher de la novena y ‘Hall of Fame’ Tom Seaver. “Cuando él decía algo había que oírlo. Él fue un gran profesional y algo grande también fuera del terreno,” agregó.



En 14 años de carrera en las Grandes Ligas de 1957 a 1970, Cardwell dejó un récord histórico de 102-138 con promedio de efectividad de 3,92, incluida marca de 20-32 con los ‘Metropolitanos’ desde 1967 a 1969.



Cardwell, quien lanzó un juego de ‘cero hit; cero carrera’ con los Cachorros en 1960, también jugó para los Filis de Filadelfia, Piratas de Pittsburgh y los Bravos.



Autopsia revela fallo cardiaco en fallecimiento del pitcher Joe Kennedy

Oakland

El ex lanzador de las Grandes Ligas Joe Kennedy, quien falleció en noviembre a los 28 años, murió de un fallo cardiaco por presión alta, de acuerdo con los resultados de la autopsia dados a conocer este martes.



El Hillsborough County, departamento que hizo el examen médico, le dijo al San Francisco Chronicle que la autopsia encontró degeneración en una válvula del corazón.



Kennedy, un nativo de California, falleció en su casa de la Florida el 23 de noviembre después de colapsar en su habitación. Más tarde fue declarado muerto en el hospital.



El fallecido lanzador jugó en 222 partidos con los Azulejos de Toronto, Diamondbacks de Arizona, Tampa Bay, Rockies de Colorado y Atléticos, dejando un récord vitalicio en siete temporadas de 43-61 con promedio de limpias de 4,79.



El médico de los Atléticos, el doctor Allan Pont, dijo al Chronicle que el equipo había realizado anteriormente un examen cardiovascular a Kennedy ya que tenía historial de problemas del corazón en la familia.



“Él fue sometido a un extenso examen de cardiología y todo estuvo bien”, dijo Pont. “A él se le realizó un electrocardiograma que fue leído como normal por un cardiólogo, así como un chequeo de la presión. No hubo nada anormal que sugiriera entonces algún problema con el corazón”, agregó.