¿Dónde quedarán?

Las directivas de Diriangén y Walter Ferreti están en férrea campaña para hacerse de los servicios de los jugadores César Salandia, Denis Espinoza y Silvio Avilés, una disputa que que ha puesto más emocionante el despegue del torneo de fútbol Clausura 2008, que ayer se determinó iniciar el próximo domingo 27 de enero.



La directiva de Diriangén ha decidido pedir dinero a cambio de las bajas de los jugadores Salandia, Avilés y Espinoza. “Estos tres jugadores solicitaron sus bajas, pero lo que nosotros estamos haciendo es honrar lo que dice el contrato original. No es justo, porque hemos honrado el pago a como lo establece el contrato, y no es cierto que hayamos bajado el 40 por ciento del salario, como algunos apuntan”, dijo Livio Bendaña, miembro de la actual directiva diriambina.



El equipo que ha mostrado interés en los servicios de estos tres jugadores del Diriangén, es el Ferreti, que inclusive ya los tiene entrenando con ellos bajo la dirección de Omar Zambrana, nuevo directo técnico de la escuadra capitalina.



“Como directiva habíamos negociado con la directiva anterior (de Diriangén), con la que llegamos al acuerdo que para el Clausura estos jugadores pasarían al Ferreti. Cuando se dio el cambio de directivos nos contactamos con ellos para hacer de su conocimiento, y accedieron a darles la baja; de repente hubo cambio de planes, ahora nos están exigiendo seis mil dólares por estos jugadores”, comentó Carlos Quintanilla, directivo rojinegro.



“Aprovecho para aclararle al señor Max Suárez que no hemos otorgado ningún dinero a los jugadores porque conocemos lo que establece FIFA al respecto, tampoco somos piratas como él dice, o es que ignora que el fútbol moderno es de oferta y demanda, no se juega por amor”, agregó Quintanilla

“Fenifut, que es el ente regulador (del fútbol) en Nicaragua, es quien debe decidir sobre este caso porque nada mejor que tener a jugadores que juegan y suden la camiseta que visten”, concluyó el directivo capitalino.



Salandia, por su lado, expuso que la directiva diriambina le cumplió con el pago acordado en el contrato, pero no le pagaron el mes de octubre, porque los nuevos directivos dicen que es deuda de la anterior directiva.



“Yo no firmé con personas en particular, yo firmé para Diriangén, es la franquicia la que me debe no la directiva anterior, esto lo tiene que decidir la federación”, dijo el jugador hondureño.