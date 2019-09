Valdés está crecido

Golea el Barcelona y Rijkaard elogia a Víctor Valdés. “Ha hecho muy bien su trabajo y una parada decisiva. Era el empate”, reconoció. Mientras tanto, en la zona mixta del Camp Nou, casi media noche del sábado, el portero se encogía de hombros al recoger el elogio. Chupa negra de cuero, cremallera subida hasta el gaznate, la cabeza rapada: “Sólo trato de hacer mi trabajo”, dice.



El Barcelona cierra la primera vuelta siendo el equipo al que menos rematan (153 veces por partido) y también el que menos goles recibe (13). El índice de acierto de Valdés ronda el 90% de las intervenciones, según el cómputo de los analistas del equipo de Rijkaard. Las estadísticas del trabajo defensivo son sobresalientes: al Barça le rematan 8,53 veces de media en los últimos 19 partidos de Liga. “La temporada pasada ya nos metieron muy pocos goles, no es nuevo”, reivindicó ayer Zambrotta. Además, de los 19 partidos, ocho los cerró con la portería a cero. El último, el sábado.



Valdés intervino ante el Murcia ocho veces en 90 minutos y en todas eligió bien cómo solucionar el problema: blocó a dos manos un disparo de Goitom, jugó bien con el pie dos veces, alguna bajo exigencia, y prolongó la salida del balón como último defensa, cerró dos jugadas de ataque atajando centros, estuvo atento para recuperar un pase interior de De Lucas y, sobre todo, evitó el 1-1 en un cara a cara con Baiano.



“Un partido perfecto”, resume Unzué; “el nivel de concentración y atención de Víctor es altísimo. Es muy complicado intervenir tan poco y tan exigido”. Para eso, Valdés tiene un truco: Radomir Antic le enseñó a vivir el partido desde todas las posiciones del campo.



Unzué destaca otro detalle: “Normalmente, las acciones en las que debe intervenir son muy variadas, así que la capacidad de recursos es impresionante”. A Valdés no le sacas de una idea: “El mérito es de todo el equipo”, repite. A Unzué, sí. Y no sólo por el partido del sábado: “Nos ha ganado muchos puntos esta Liga. Es determinante”.



Olvidado por Luis en la selección, Valdés resiste a golpe de partidos perfectos mientras el Barcelona cierra una de las tres opciones abiertas para contratar un segundo portero tras la lesión de Jorquera.