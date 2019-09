Trío “endemoniado”

Haciendo honor a sus títulos en la temporada, Ofilio Castro, como mejor bateador, Danilo Sotelo, máximo empujador, y Jimmy Hurts, uno de los máximos jonroneros, anoche comandaron la feroz ofensiva del San Fernando, que borró del campo al Bóer, al que derrotó 10x5, para empatar la Serie Final de la Profesional a un triunfo por equipo.



Ofilio bateó de 5-4, con dos empujadas y dos anotadas, para encabezar la ofensiva del equipo; Sotelo siguió encendido y Hurst se destacó de 4-3, con dos dobles y tres empujadas, una combinación terrible, y no hubo quien los parara. Castro está bateando .750 en los dos juegos, Sotelo lo hace para .625, y Hurts .429, y juntos producen juntos carreras.



Anoche, Diego Sandino fue permeable y lo explotaron, pero lo insólito fue ver cómo se derrumbó el bullpen indio en un terrible sexto inning, en que las Fieras, con rally de cinco carreras, establecieron cifras definitivas en el partido.



Desde el arranque, en que hubo contragolpes en el marcador, se esperaba un partido de carreraje, y lo fue. Las Fieras pusieron en circulación a 27 hombres, 15 por hits, nueve por bases por bolas, uno por golpe y dos por errores. El Bóer embasó a 20, por 12 hits, cuatro golpes, un boleto y tres errores.



Hasta el quinto inning, el juego estaba nivelado en todo, tanto en la pizarra, 4x4, como por la inspiración, con las Fieras respondiendo a cada ataque indio.



Clyde Williams remolcó dos con hit en el primer inning, en que la tribu dejó las bases llenas... Ofilio Castro, embasado por hit, anotó desde primera por hit de Danilo Sotelo, y Jimmy Hurts con doble produjo el empate.



Amaury Casañas, con doble, remolcó a Williams en el tercero para el 3x2, pero en el cierre, sencillo de Sotelo dio el empate, en un inning en que la fortuna favoreció a las Fieras, especialmente por batazo de Ofilio que le rebotó al short y fue decretado infield hit. Gonzalo López hizo un excelente relevo y mantuvo la paridad.



En el cuarto episodio, sencillo de Jorge Luis Avellán dio otra vez la delantera al Bóer, pero las Fieras aprovecharon el descontrol de Gonzalo, y sin hit empataron. Se llenaron las bases por golpe a Cardoze y boletos a Talavera y Gutiérrez, para que Ofilio remolcara con fly de sacrificio.



Otra vez el Bóer se adelantó en el sexto inning, cuando Travis Ezi bateó su primer hit y remolcó a Marlon Abea. Ahí explotó Diego Sandino, que soportó nueve hits y cinco carreras. Jairo Pineda subió a la colina, y aunque llenó las bases por golpe y base intencional, terminó adjudicándose la victoria con buen pitcheo en los últimos 3.2 innings.



Pero sucedió lo inesperado. El bullpen del Bóer, que tan bien había lucido en la temporada regular, se hundió. Lourdes Gourriel removió del montículo a Gonzalo con un out, cuando le dio base a Eddy Talavera. Víctor Duarte dominó a Víctor Gutiérrez, pero una jugada de bateo y corrido impidió que forzaran a Talavera, y sólo sacaron el segundo out en la inicial... Siguió el encendido Ofilio, y con hit empató el juego, luego le dieron base intencional a Sotelo.



Relevó Melvin Cuevas, pero se apareció con un galón de combustible. Tirando sólo rectas, Jimmy Hurst le bateó doble productor de dos carreras y Darío Delgado sencillo empujador. Relevó Byron Zepeda, dio una base y luego Delgado anotó por error de Núñez en tiro a la inicial. En el derrumbe del bullpen, las Fieras marcaron cinco carreras para poner el juego 9x5.



Las Fieras agregaron una en el séptimo por wild pitch, y la undécima fue anulada, cuando un aficionado pateó la malla justo en el rebote de la pelota bateada por Renato Morales, y Cardoze, que había anotado, fue regresado a la antesala.