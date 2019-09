“Esto apenas comienza”

Todas las ventajas que construyó el Bóer en el encuentro, parecían insuperables para las Fieras. Sin embargo, con actuaciones como la de Ofilio Castro, nos dimos cuenta de que todo era posible.



Castro bateó de 5-4, con dos anotadas y dos remolques, convirtiéndose en el motor ofensivo que necesitaron las Fieras del San Fernando para empatar la Serie Final a un juego por bando.



“Esto está que comienza. No hay nada para nadie, y ellos quedaron convencidos de que somos capaces de hacerles la vida imposible”, dijo el artillero tras el encuentro.



El juego comenzó confuso para él estando a la defensiva. Cometió un error en sólo el primer inning, que se convirtió en carrera para el Bóer. Pero esa mala imagen creada temprano en el desafío, fue borrada con el madero.



“Me siento satisfecho, no sólo porque me fue bien a la hora de batear, sino porque mi equipo salió victorioso. De nada me sirve batear de 5-5 si hubiésemos perdido el encuentro”, dijo el artillero.



Castro manifestó que no hubo un plan determinado de la ofensiva para enfrentar el pitcheo del abridor del Bóer, Rafael García.



“Sencillamente nos preparamos para llegar pacientes al plato. Considero que eso fue lo clave en este encuentro para que hayamos actuado bien estando a la ofensiva”.



Pero también Castro reconoció que hubo aportes valiosos en el encuentro de parte de sus compañeros.



“Junto a mí, creo que deben ser bien valorados el trabajo de Danilo Sotelo y Jimmy Hurst, quienes también sobresalieron en momentos cumbres, como en ese gran sexto episodio”.



Las Fieras, con la victoria y el accionar de Ofilio, lucen muy optimistas de otra gran actuación para los desafíos venideros de la Final.



“Clave para nosotros será no bajar el ritmo ofensivo que presentamos en este encuentro. Sabemos que el Bóer presenta gran pitcheo, pero nuestro bateo probó ser difícil de domar”, culminó el artillero, que es el mejor bateador de la Final, con seis hits en ocho turnos al bate, para promediar .750 de porcentaje.