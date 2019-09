“No podrán detenernos”

La furia desplegada por el San Fernando ayer botó al cesto de la basura el dominio que había mostrado el pitcheo del Bóer en casi toda la temporada contra ellos.



En cada momento que los capitalinos intentaron imponer su ofensiva ante el no tan dominante Diego Sandino, los fernandinos encontraron la manera de empatar el juego cuatro veces, hasta lograr la ventaja definitiva y ganar 10x5.



“Aunque el martes sólo Ofilio y yo bateamos, estábamos seguros de que no podrían mantener ese dominio siempre. Ahora que despertamos, ya verán que no podrán con nosotros. Se les cayó el pitcheo, eso es lo que necesitábamos para aprovechar como lo hicimos hoy”, comentó Danilo Sotelo, involucrado en cada uno de los momentos claves del San Fernando para empatar la serie.



Sotelo ha sido tan importante a la ofensiva por lo implacable que ha estado Ofilio con el madero, pues en cada ocasión que ha llegado al cajón Danilo, el tercera base de las Fieras aparece en las almohadillas esperando el remolque. Se trata de una dupla que no habido manera de frenarla, y por si faltara más, se les sumó Jimmy Hurst.



“La diferencia es que hoy jugamos como conjunto, y no sólo bateamos dos. Fue clave lo oportuno que estuvieron Jimmy Hurst y Darío Delgado, porque cuando más los necesitamos, ahí estuvieron para remolcar”, dijo Sotelo emocionado.



“Jamás dudé que tenemos un gran equipo, pero desde este juego los que dudaban, se van a dar cuenta de cómo son las cosas. El Bóer se cayó, y de ahora en adelante la serie cambió”, agregó.



La emoción por la victoria también llenó de mucho optimismo a Sandino, quien aunque reconoció su pobre actuación, aseguró que estaba débil como para seguir lanzando hasta el quinto episodio, pero sólo su coraje lo pudo mantener aferrado a la lomita.



“Vengo de una enfermedad que me dejó bien débil, y hoy lo sentí. Pero no duden que en mi próxima salida van a mirar al mejor Diego... Lo mejor es que golpeamos al Bóer, van desanimados. Ese equipo se cayó con su relevo, y sin el relevo es otro equipo”, expresó Sandino luego de salir sin decisión a pesar de que dejó el juego perdido.



Esta vez fue oportuno el relevo de Jairo Pineda, que mantuvo sin anotar al Bóer desde que asumió el partido en el sexto inning.



“Me sentí fuerte con la recta, pero también estuve moviendo la pelota para sacar de paso al Bóer cuando más lo necesitaba. Quería una oportunidad como ésta, y siento que el brazo me lució bien, porque también estaba fuerte de las piernas. Jamás me sentí cansado y por eso terminé bien”, comentó Pineda.