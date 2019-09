Cisneros se tranquilizó

El resultado del juego no sólo cambió el panorama de la Serie, sino que transformó el carácter de Omar Cisneros, el manager de las Fieras.



Veinticuatro horas después de atacar con fuertes palabras a los umpires, Cisneros no emitió un solo comentario contra ellos esta vez.



Lógico. Cuando gritó, había perdido. Ahora tras la victoria, estaba tranquilo.



“Pido disculpas a aquellos que ofendí, pero mantengo firme que esa persona se equivocó en ese pitcheo contra Clyde Williams en el juego uno de la Final”, dijo Omar.



Pero Omar no quiso opinar del lanzamiento dudoso que el umpire Luis González no determinó strike cuando bateaba Jimmy Hurst en el sexto inning.



Luego de ese pitcheo, el gigante bateador descargó doble productor de dos carreras.



“No tengo comentario alguno para los umpires. Ya me prometí a mí mismo, a no volver a abrir la boca para comentar sobre su trabajo. Prefiero mejor estar así”, dijo Cisneros.



Omar no emitió una sola palabra, pero su sonrisa después del juego manifestaba que contento, no había forma de atacar a nadie. Muy diferente a lo ocurrido cuando perdió el primer desafío de la Final.