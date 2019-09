La Azul y Blanco vence a uruguayos

Con un contundente 3-0 ante el club Huracán, de segunda división de Uruguay, la Selección de fútbol de Nicaragua logró ayer su primer triunfo en su fase de preparación que realiza en la Escuela de Talento de los Tigres do Brasil, previo a la eliminatoria mundialista ante Antillas Holandesas, el 6 de febrero en Diriamba.



Los nicas, según su técnico Mauricio Cruz, lucieron un juego más fluido, gracias a cómo la Azul y Blanco está haciendo propio un sistema más ofensivo, adelantando las líneas cuando tienen el balón y cerrándola en caso contrario. Se trata de un equipo mucho más ordenado.



Se mantiene el típico 4-4-2, pero con algunas variantes claves que ponen frente a la portería rival a varios jugadores, incluyendo a los anotadores de los goles del duelo ante los charrúas en el estadio Edson Pasos de Río de Janeiro.



Los tantos llegaron de parte de Wilber Sánchez en el primer tiempo, y Milton Bustos y Ricardo Vega en la fase complementaria, precisamente cuando obtuvo la Azul y Blanco su mejor juego frente al Huracán.



Da la impresión, por lo que se ha visto en los últimos duelos, que Mauricio tiene al equipo titular, ya que mantiene en la defensa a Eustace Martin y Mario Gastón como centrales, por la izquierda a Silvio Avilés y por la derecha a David Solórzano.



Como volantes de contención, en función de doble pívot, están Franklin López y Kesler Rizo, mientras como interiores, más que laterales, aparecen Norman Solón y Miguel Masís, alternando en la función de jugador número 10 para habilitar a los delanteros Ricardo Vega y Wilber Sánchez.



La Selección en ocasiones sale jugando desde los defensas laterales para compaginarse con López y Rizo, junto a Solón y Masís, quienes con más toque que velocidad tratan de llegar a los tres cuartos de cancha para darle más juego a sus atacantes.



Se trata de un planteamiento en el que no sólo los técnicos Mauricio y Otoniel Olivas están puliendo para sacarle provecho al material humano que tienen sino que el mismo estratega de los Tigres do Brasil está brindando su aporte, inclusive se informa desde Brasil que vendrá al partido eliminatorio con Antillas para servir de soporte técnico a los nacionales.



Con esta victoria, los nicas suman su segundo partido, en una cuadrangular en la que perdieron 1-0 contra el Floy de Noruega y se preparan para jugar mañana ante el club brasileño, Iguaçú.