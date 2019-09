¿Era Mairena por Sáenz?

¿Debió haber trabajado Sáenz a Clyde Williams? Juan José Espinoza preguntó al bullpen si el zurdo Oswaldo Mairena estaba listo cuando Williams se encaminaba al cajón de bateo. Omar Cisneros le dio un voto de confianza a José Luis Sáenz y como el bateador conectó doble, la decisión fue mala, pero hubiese sido buena si Sáenz lo domina… Nueve de los primeros 10 lanzamientos de Juan Figueroa fueron strikes. Los primeros tres outs de la primera entrada fueron idénticos para los dos equipos; ponche, elevado al catcher y fly al center… El toque de pelota de Jimmy González en la octava entrada no fue tan difícil como aparentaba, primero porque era elevado y segundo porque Carlos Morla sabía que lo buscaría en ese punto, el trabajo de ocho entradas no le dio las piernas para tomarla de aire… Parecía estar muy cerca en el bosque izquierdo Renato Morales, pero la táctica defensiva pretendía colocarse en un punto donde pudiera capturar la pelota y poner out al corredor de tercera base

Norman Cardoze estaba convencido de que nunca quitó el pie de la almohadilla cuando el toque de Travis Ezi… La mejor atrapada del partido fue la que hizo Víctor Gutiérrez en la segunda entrada con el batazo de Vincent Palmer, pero no se debe menospreciar cómo Ezi hizo ver fácil dos elevados a la pradera central que amenazaban con caer… Fue raro ver en el estadio gente que aplaudía con cualquier carrera lo que confirma que llegaron para otra cosa y que sin exagerar era la primera vez que entraban al estadio… El segundo juego puede ser la última oportunidad para que Ezi salga de su bajo rendimiento, porque el manager Lourdes Gourriel ha considerado al costeño Dwight Britton… No se asusten si Raúl Marval aparece jugando en el partido del sábado en Masaya, al menos defensivamente luce más seguro que Jorge Núñez.



Otra de las alternativas que tiene el manager Gourriel con su alineación es colocar a Jorge Núñez de primer bate en el caso que Ezi se mantenga con su bajón ofensivo, pero se mantendría en la alineación… Se le preguntó a Omar Cisneros si volvería guardarse a Mairena para ponerle freno a Clyde Williams y respondió: “Sin titubear, volvería a darle un voto de confianza a Sáenz o al que crea que está haciendo su trabajo”… Anibal Vega ruega por una oportunidad, pero será difícil que lo pongan en la alineación con el zurdo Brian Roadway esperando hacer su aparición…. Todo parece indicar que solo Jairo Mendoza, Leonel Cajina y Luis González van a impartir justicia en el home plate… La presidencia de la Liga no le hizo ningún llamado de atención a Omar Cisneros por los comentarios que hizo en contra del árbitro Cajina.