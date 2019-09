Eliminan al Real Madrid

Las paradas de Miguel Ángel Moyá y una genialidad del argentino Ariel el “Caño” Ibagaza fulminaron al mejor Real Madrid de la temporada, que brilló en su juego pero echó de menos su pegada letal para aumentar a quince años su mal fario copero.



El Real Madrid suspendió, una temporada más, su asignatura pendiente, la Copa del Rey. El equipo de Bernd Schuster fue víctima de su propia medicina. Se topó con un portero que emuló los milagros de Iker Casillas y perdonó un arsenal de ocasiones para dejar de soñar con el triplete a las primeras de cambio.



Y eso que el conjunto madridista firmó uno de sus mejores partidos de la temporada, pero se topó con Gregorio Manzano, un técnico que tiene tomado el pulso a la competición del ko. Soportó el vendaval de fútbol blanco de la primera mitad. No se descompuso pese a mostrar un Real Mallorca desconocido, miedoso, que apenas cruzó el medio campo. Y mató en el momento clave del duelo, para vencer 1-0.



Presión, toque y esfuerzo máximo en cada balón hicieron al Real Madrid dominador todo el partido. Schuster volvió al doble pivote, con el argentino Fernando Gago y Guti, que generaron fútbol a raudales.



Guti estuvo en todo, en la creación y la destrucción. Con la velocidad que impuso, un Real Madrid con suplentes con hambre, devoró al Real Mallorca. Acostumbrados en el Bernabéu a los milagros de Iker Casillas y la pegada letal de Raúl y Van Nistelrooy, los aficionados no creían lo que veían. Dudek era un espectador más y Moyá tuvo que salvar hasta seis claras ocasiones y cuatro disparos lejanos. Una primera mitad aplastante sin premio.



Javier Saviola lamentó las tres ocasiones falladas en manos a manos ante Moyá y se alió con la mala suerte para retirarse lesionado; similar desfortuna tuvo Gonzalo Higuaín. Estuvo en todas las partes, brillante en sus jugadas pero la portería se le hace pequeña cuando lo tiene más fácil.



El Real Mallorca aumentó su tiempo de posesión del esférico. El silencio del Bernabéu y el primer tiro a puerta de su compatriota Jonás Gutiérrez, en el 48, hacía recordar eliminaciones pasadas coperas.



Van Nistelrooy prolongó el carrusel de fallos con un remate plácido en el área chica a las manos de Moyá, y posteriormente el brasileño Robinho, que revolucionó el duelo por minutos pero acabó desesperado.



Los minutos pasaban y la máxima del fútbol planeaba el Bernabéu. Quien tanto perdona al final lo paga. En esta ocasión la jugada fue en contra del Real Madrid por un grave error del italiano Fabio Cannavaro, que no desvió un pase largo que pinchó Ibagaza y con una genialidad se la picó al checo Jerzy Dudek para matar la eliminatoria a siete del final.



La desesperación madridista era el reflejo de las últimas catorce eliminaciones coperas. Lo rondó el modesto Alicante y el Mallorca de Manzano termina sacándose una espina del Bernabéu, curiosamente en su peor encuentro, para asestar el primer palo a Schuster.