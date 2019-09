Clemens no quiso hablar

USA TODAY

El ex senador George Mitchell dijo que dos veces le fue pedido al lanzador Roger Clemens que pasara por el sindicato de jugadores a responder a las acusaciones de que usó drogas para realzar el rendimiento, pero en cada una de las veces Clemens declinó hablar.



Mitchell dijo en un correo electrónico a USA Today que envió una serie de cartas al sindicato durante el verano y a jugadores de un listado a quienes él quería entrevistar sobre las acusaciones. El ex senador dijo que envió otra carta al sindicato en octubre, diciendo: “Durante el transcurso de cualquier entrevista, informaré al jugador de las pruebas de su uso, inclusive permitir que él las examine y responda a las preguntas sobre copias de cheques relevantes, recibos de envío, u otros documentos, y darle una oportunidad de responder.”



Clemens fue acusado en el informe de Mitchell, que fue sacado a luz el mes pasado, de ser inyectado con esteroides y hormona de crecimiento humana por su ex entrenador Brian McNamee en 1998, 2000 y 2001.



Mitchell aseguró que él dijo al sindicato en su primera correspondencia que los jugadores serían suministrados con los detalles de las acusaciones cuando ellos fueran entrevistados.



“Identificamos el año(s) durante el cual el presunto uso había ocurrido y el club(s) con el que los jugadores estaban afiliados en ese entonces”, escribió Mitchell. “Roger Clemens era uno de los jugadores puesto en una de las listas en esas cartas.”



Pero Clemens dijo el lunes pasado durante una conferencia de prensa que sus agentes fueron rechazados cuando le preguntaron a Mitchell sobre la naturaleza de las acusaciones.



“No responderían sobre qué era”, dijo Clemens, que ha indicado en algunas ocasiones que los acusaciones de McNamee son falsas. “Obviamente si hubiera sabido qué estaba diciendo de mí Brian McNamee habría estado ahí.”



El abogado de Clemens, Rusty Hardin, dijo el domingo que Clemens supuso que la investigación de Mitchell se había concentrado en una historia de Los Ángeles Times en octubre del 2006 en la que el ex lanzador Jason Grimsley alegó en una declaración jurada que Clemens era un usuario de drogas para aumentar el rendimiento. Clemens no fue nombrado en la declaración jurada cuando fue abierta en diciembre.



Michael Weiner, un abogado del sindicato de jugadores, no se dirigió a la correspondencia de Mitchell al sindicato pero dijo que no sabía que el nombre de Clemens estaba en el informe de Mitchell hasta que fue dado a conocer.