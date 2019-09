El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, conversó el martes en Managua con su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, sobre la posibilidad de impulsar una serie de béisbol entre los países miembros de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA).



“Podemos hacer una liga del ALBA de béisbol, estamos hablando con Daniel (Ortega)”, dijo Chávez a periodistas, al finalizar el primer juego de la liga profesional de béisbol nicaragüense, que presenció el gobernante venezolano en sus últimas entradas.



Chávez ingresó con horas de retraso al Estadio Nacional de Béisbol “Dennis Martínez”, que registró lleno completo, acompañado de Ortega, cuando el partido entre los “Indios del Bóer”, de Managua, actual campeón, y las “Fieras del San Fernando”, de Masaya, se hallaba en el octavo episodio.



El mandatario nicaragüense confirmó que trabajarán en impulsar una liga de béisbol del ALBA, que integran Cuba, Bolivia, Nicaragua y Venezuela, aunque ninguno de ambos mandatarios dio más detalles.



Consultado sobre el partido, que ganó el Bóer cuatro por dos al San Fernando, Chávez se declaró emocionado y con ganas de “agarrar un bate para darle un batazo al más pintado aquí”.



“Búsquenme a Dennis Martínez --ex lanzador nicaragüense de las Grandes Ligas-- para meterle un cuadrangular”, agregó el gobernante venezolano, a quien obsequiaron una camiseta del Bóer con el número 1 y su apellido en la parte trasera.



Mientras que a Ortega, el principal aliado político de Chávez en Centroamérica, le obsequiaron otra camiseta con el número 2.



“Soy el número 1 del Bóer”, agregó Chávez, quien afirmó lanzar todavía una “curvita en la esquina de afuera que no la batea nadie, ni (el convaleciente líder cubano) Fidel (Castro) me la batea”.