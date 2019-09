Rodaway reta a las Fieras

Mientras San Fernando se acercaba a la victoria en el segundo juego, en el dogout del Bóer, ya todos tenían la mirada clavada en el zurdo Brian Rodaway.



Todos sabían que el revés en ese desafío era inevitable, y ahora el destino de la Serie estaría recayendo en la labor que el norteamericano para el tercer desafío que se celebra hoy en el Estadio Nacional.



“Fue algo extraño porque me veían como la esperanza. Me gusta todo eso. Es más, me siento muy emocionado y desde ya quiero saltar al montículo a dominar bateadores”, dijo Rodaway.



¿No hay nerviosismo luego de ver de lo que es capaz el bateo del San Fernando?

En lo absoluto. Como te digo, tengo ansias de que el juego llegue ya. Me emociona mucho ver un estadio lleno, con muchos aficionados gritando. Eso me encanta.



¿Antes en tu carrera habías lanzado en un escenario así?

Jugué pelota profesional en Venezuela, y en uno de los desafíos el estadio estaba con 25 mil personas adentro. Fue una experiencia inolvidable. Pero creo que ahora será mejor porque se trata de un juego de Final. Cuando lo hice en Venezuela, fue en un juego de ronda regular”.



¿Cómo esperás el desafío de hoy?

Será como los dos primeros encuentros. Revestido de mucha emoción y confío en que ahora el Bóer saldrá airoso.



¿En la campaña regular fuiste el pitcher del Bóer que mejor trabajó ante las Fieras, cuál fue el plan para hacerlo?

Creo que no hubo un plan específico o una estrategia milimétricamente trazada. Todo consistió en mi buen control que siempre tiré strike y al final fui un lanzador de éxito ante ellos.



¿Luego de ver sueltos a la ofensiva de las Fieras, existe un bateador en especial de que hay que cuidarse?

Todos ellos son buenos. Del primero al noveno bate, han demostrado que pueden batear, que pueden rápidamente causarte daño con el madero y por ello a todos los trato por igual.



¿Pero las pesadillas para el pitcheo del Bóer han sido Ofilio Castro, Danilo Sotelo y Jimmy Hurst, estás listo para ellos?

Mantengo siempre mi posición de que si mi control llega bien, y tiro muchos strikes, entonces será un gran juego para mí. No menosprecio la calidad de ellos y los respeto, pero confío mucho en mí y sé que voy a derrotarlos”.



¿Has platicado con el manager Gourriel de este tercer encuentro?

No. Con el que he platicado ha sido con mi coach Carlos Hernández, pero seguramente antes del desafío escucharé instrucciones de él de sobre cómo lanzar este tercer desafío”.



¿Cuál considerás que será la clave de tu éxito en el tercer desafío?

Considero que además de buenos pitcheos será clave la defensa de mi equipo. No soy un lanzador que poncha a muchos artilleros. Soy un pelotero que mi éxito va acompañado de las actuaciones defensiva de mi conjunto, dijo Rodaway, quien en la temporada regular lanzó para 0.43 contra las Fieras, con balance 2-0 y soportando un ataque mínimo de .188 en 21 innings acumulados en tres aperturas.