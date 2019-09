“Nos faltó ajuste”

Tras un día tormentoso para el pitcheo del Bóer, la calma parece haber llegado a la tribu, y consciente de los errores cometidos se alista para asumir con nuevos ánimos el tercer duelo de la Final con el San Fernando esta noche.



“Nos falló el pitcheo. Estuvimos desajustados, quizá por la emoción del juego, pero pasó con todos los lanzadores el miércoles, yo les pedía en una zona y no me tiraban ahí, sobre todo cuando Danilo Sotelo, Ofilio Castro y Jimmy Hurst estaban en el cajón de bateo”, dijo Manuel Mejía, receptor del Bóer, refiriéndose al encuentro que perdió su equipo 10x5 en Masaya.



“Sabemos cómo tirarle a Castro, a Sotelo y a Hurst, para tener más posibilidades de dominarlos, pero falló el control, y eso nos mató... Pero ya pasó, ya lo dejamos atrás. El juego de mañana (hoy) será otro. No crean que nos afectó la derrota como dicen, fue un partido que perdimos, no la serie”, agregó el catcher de la tribu.



Pero para Mejía tampoco fue una noche para recordar, pues en varias ocasiones se vio con problemas para resolver algunos envíos, e incluso pasó apuros con tiros que recibió desde los jardines.



“Con el primer tiro a home, cuando anotaron Sotelo y Castro, me precipité un poco. Quise hacer más rápido la jugada de lo que podía y me compliqué más. Y de los envíos de los lanzadores, uno fue el que me confundió. Pero no estuve presionado, simplemente no fue nuestro día”, comentó Mejía.



Con Bryan Rodaway como abridor para hoy, el panorama va cambiar mucho, según Mejía, porque el norteamericano es de los mejores que ha tirado contra el San Fernando.



“Rodaway es de los lanzadores que combina bien sus envíos. Tiene buena recta, un slider respetado, una curva que saca de balance y el cambio. Pero lo mejor es que sabe cuándo tirar strike y cuándo confundir con lanzamientos que no lo son, pero que los bateadores se van con ellos”, expresó.



Mejía debe aparecer hoy detrás del plato por el Bóer, distinto a cuando tira Juan Figueroa, quien se siente más cómodo con Marlon Abea.



“Yo soy profesional. Eso a mí no me molesta, que Figueroa escoja a Marlon y siempre que sea para el bien del equipo, que le reciba Douglas Fuentes, si así se siente cómodo. Yo me acoplo a todo, y créanme que no me molesta con tal que funcionemos como equipo”, concluyó Mejía.