“Que se alisten”

Pase lo que pase en el terreno, juego a juego siempre el Bóer saltará como favorito ante las Fieras del San Fernando... Es más, la Serie podría estar inclinada por completo a las Fieras, pero ese Bóer, aun herido, intimida.



Sin embargo, esa mentalidad no la comparten los jugadores de las Fieras, en especial el lanzador dominicano Willy Lebrón, quien ha sido anunciado por el manager Omar Cisneros para ser el abridor de este tercer choque de la gran final.



“Éstos son los juegos que me gustan. Los que están llenos de presión. Los que te pueden convertir en el villano o en el más recordado héroe. Por eso me siento contento de que mi turno haya llegado, y que se aliste el Bóer”, dijo Lebrón.



El año pasado, el derecho dominicano se ganó el respeto de la “escopeta más rápida” que había en la Liga... Esta temporada no ha obtenido el impacto de la Liga anterior, pero aun así, todos sus compañeros auguran una gran labor de parte de Lebrón.



“Este equipo que tenemos es bueno. Muchos nos han menospreciado, pero se equivocan. El Bóer es tremendo conjunto, pero también el San Fernando tiene lo suyo, y ojalá no se asusten o digan sorpresa si los derrotamos”, añadió el derecho.



Lebrón promete un gran juego esta noche ante el Bóer. Sabe de la calidad de sus bateadores, pero aun así no se intimida. Cree que tiene la fórmula para doblegarlos y sueña con poner al San Fernando arriba 2-1 en la Serie.



“Yo siempre he sido una persona positiva. Siempre he creído en mí mismo, y no importa qué tan grande sean los obstáculos, siempre pensaré que puedo imponerme. Por todo ello, creo que voy a vencer al Bóer. Y mis compañeros también lo creen”, dijo Lebrón.



Omar Cisneros, el manager de las Fieras, no duda de las palabras de su pitcher.



“Tengo dos años de conocerlo y siempre lo he considerado un lanzador de mucho coraje. Tiene mucha determinación cuando está sobre la loma, y si Willy dice que va a ganarle al Bóer, no hay manera de dudar de su palabra”, comentó Cisneros.



Hoy, el veloz lanzador dominicano estará ante una fuerte artillería, y su oponente será el eficiente Brian Rodaway.



“Si nos subestiman, eso no me incomoda para nada. Al contrario, pienso que el triunfo tiene más valor cuando te catalogan de débil. Lo que aseguro es que hoy el San Fernando será un digno rival del Bóer y vamos a irnos arriba en la Serie Final”, concluyó Lebrón.