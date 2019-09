Amenazas con pelotazos

Tras el cuarto pelotazo que recibe Amauri Casañas de parte de los lanzadores del San Fernando parece haberse firmado el inicio de una guerra que ha desatado todo tipo de emociones y frases descontroladas que deben ser anticipadas por la LNBP… Casañas se perdió más de una semana por un pelotazo durante la temporada regular, anteriormente le habían ensartado una de cuero en las costillas y al regresar de la lista de lesionados lo volvieron a intimidar. Juan Figueroa ha estado cobrando la cuenta por el Bóer y la ha emprendido contra Ofilio Castro, a quien le ha clavado un par de costuras en la espalda y lo ha mandado dos veces al piso con lanzamientos peligrosos… La noche del miércoles, al vaciarse las bancas, Figueroa le dijo claramente a Ofilio que iba por su cabeza. Es cierto que el calor del juego, el significado de la victoria y la derrota, y las emociones al rojo vivo pueden precipitar algunas cosas, pero sería bueno que la presidencia de la Liga haga advertencias a algunos lanzadores que pretendan poner en peligro esta serie y la integridad física de los peloteros… Gourriel como todo manager sale al frente de sus jugadores, pero no al punto de dar luz verde como para ordenar cobrarse una revancha.



No solo Travis Ezi está en peligro para la alineación de hoy, sino también el cañonero Vincent Palmer. Dwight Britton y Mario Holmann son las dos grandes alternativas del manager del Bóer… Diego Sandino dice que lanzó enfermo, pero en realidad la jugada que lo estaba matando fue el error del receptor del San Fernando Marcos Sánchez. El veterano lanzador no pudo evitar incomodarse con su compañero haciendo un mal gesto frente a sus narices. Es cierto que a nadie le gusta que le fallen o que no le apoyen, pero éste es uno de los juegos de conjunto en que cada hombre es clave y que a pesar de una falla tiene la oportunidad de reivindicarse con una buena jugada o un batazo en la hora buena, también se considera que actitudes como esas no encajan en un profesional… El primer relevo de Omar en el tercer juego en Managua será el derecho Carlos Estrella, pero José Luis Sáenz está listo para entrar en la recta final… El rol de Oswaldo Mairena está reducido a enfrentar a los bateadores zurdos o a encarar un relevo largo… Brian Roadway, el abridor del Bóer hoy, le ganó dos juegos al Chinandega, dos juegos al León y dos juegos al San Fernando, en tanto Willie Lebron le ganó una vez a cada equipo.



Hansack se afila en Boston

Por más de una semana el derecho de Laguna de Perlas Devern Hansack es mencionado en la sesión especial de preparación que año con año realizan los Medias Rojas de Boston con sus mejores prospectos… Durante 90 minutos estuvieron firmando pelotas y souvenirs en beneficio de la Fundación de esta organización, un informe de MLB donde aparece Hansack en una fotografía dice que recogieron más de 8,000 dólares y que uno de los jugadores más solicitados del grupo fue el prospecto Jonathan Van Every, quien hace un año perteneció a la organización de los Indios de Cleveland… Las sesiones de trabajo las están desarrollando gente vinculada a MLB, entre ellos, Tina Cervacio de NESN, Peter Gammons, Bruce Hurst, John Farell, Ferry Francona y Theo Epstein. Boston y los Dodgers son las dos únicas organizaciones que realizan este programa con sus mejores prospectos.