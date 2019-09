¿Jugará Tejada?

El dueño de los Astros de Houston, Drayton McLane, se sorprendió al ver que el informe Mitchell mencionaba a Miguel Tejada, pero no lamenta haber adquirido al estelar paracorto dominicano.



El presidente de la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes pidió al Departamento de Justicia que investigue si Tejada hizo declaraciones falsas a las autoridades federales.



“No se puede mirar atrás”, dijo McLane el miércoles durante un descanso en la reunión de dueños de equipos de las ligas mayores. “Hay que avanzar”.



McLane dijo que el gerente general de los Astros, Ed Wade, había hablado brevemente con el agente de Tejada, pero no con el jugador, cuyo hermano murió el martes pasado en un accidente de moto en la República Dominicana.



“Esperaremos a conocer más hechos y ver cuáles son los problemas y qué se debe hacer”, dijo McLane.



Tejada, declarado Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2002, cuando jugaba para Oakland, fue adquirido a los Orioles de Baltimore, el 12 de diciembre, la víspera de la difusión del Informe Mitchell. Según el informe, Adam Piatt, su ex compañero de equipo en los Orioles dijo que le dio esteroides a Tejada en 2003, y el informe incluye cheques por 3.100 y 3.200 dólares presuntamente entregados por Tejada a Piatt.



McLane dijo que la mención de Tejada en el informe fue inesperada para él y le preguntó al comisionado Bud Selig el miércoles si sabía de antemano que el nombre del dominicano aparecería en el informe.



“Leímos informes sobre cientos de jugadores en los últimos dos años, y no se sabía si él los había negado”, dijo McLane. Pero no teníamos la menor idea de que aparecería en el Informe Mithcell. Esto cayó como rayo de cielo azul. Le pregunté al comisionado hace un rato, ‘¿sabías que eso sucedería?’, y él dijo, ‘a nosotros también nos sorprendió’. No sabían nada”.



McLane dijo que los Astros no tienen un plan alternativo para un paracorto si Tejada no puede jugar.



“Uno no sabe si sólo fue una gran escena y se desvanecerá, o si es un problema real”, dijo McLane. “Tenemos que determinar qué harán el Comité y el Congreso y cuál es su versión de la historia”.