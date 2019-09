Tito y Jones prometen KO

NUEVA YORK

Aunque Roy Jones Jr. es el favorito de los neoyorquinos para la pelea del sábado en el Madison Square Garden, el puertorriqueño Félix “Tito” Trinidad sigue siendo el ídolo de los latinos. Los dos púgiles han prometido que ganarán por la vía rápida.



Mientras Trinidad considera que lo puede noquear por la fragilidad de la mandíbula de Jones, éste asegura que tratará de sacar provecho de la menor estatura del boricua.



“Él es más pequeño que yo, y será difícil no intentar noquearlo”, señaló Jones.



“Créanme, él no va a terminar los 12 asaltos... No irá más allá del cuarto round. No”, añadió.



Sin embargo, Jones no ha podido noquear a sus últimos siete rivales. Al contrario, ha sido él quien ha perdido por la vía del sueño.



Antonio Tarver se apuntó un devastador KO en el segundo episodio ante Jones en mayo de 2004 para conservar sus títulos del CMB y la OIB.



Jones ganó la primera pelea en 12 asaltos en noviembre de 2003, en una decisión cerrada de los jueces, y con ello obtuvo los campeonatos.



En el segundo combate, Tarver --23-3 con 18 triunfos por la vía del sueño-- se apuntó un nocaut con un golpe a Jones. Sólo le pegó siete veces, pero un zurdazo envió a la lona a Jones cuando el segundo episodio sólo llevaba 1:41.



Jones también perdió ante Glen Johnson tan sólo cuatro meses después de esa pelea.



Jones dice que una victoria sobre Trinidad “no significaría mucho”, pues considera que Tito no es rival para él.



Entonces, ¿por qué decidió pelear con Trinidad?

“Él quería pelear con alguien reconocido. Si él pelea con alguien como yo, que soy explosivo con ambas manos, él sabe que va a tener que lucirse, así que va a tener que estar listo”, manifestó.



El estadounidense agregó que para combatir con Bernard Hopkins o Winky Wright, Trinidad “no habrá tenido que prepararse mucho porque ellos no son boxeadores de poder”, contrario a él.



Jones dijo asimismo que no le incomodará que los seguidores de Trinidad copen el Madison Square Garden este sábado.



Jones aseguró que no teme a ningún rival. Que pelearía con cualquiera que se le ponga en frente.



“Pelearía con Glen Johnson, Antonio Tarver, Chad Dawson, no me preocupa. Déjenme decirles una vez más: ya pasó mi tiempo de probar. No me importa a quién debo enfrentar. Póngalos en línea y combatiré contra ellos”, señaló.



“Tampoco me importa en dónde estén. Si tengo que ir a Londres para pelear contra Joe [Calzaghe], si tenemos que ir a Tampa para combatir con Tarver, o si tenemos que ir a Miami para pelear con Glen. Mi nombre es Roy Jones Jr. Yo soy ‘Superman’ y no me preocupa ninguno”, sentenció.



Tito, por su parte, señaló: “En verdad que el 19 de enero voy a conseguir otra victoria para mí”.