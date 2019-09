Murió el legendario campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer

El legendario campeón del mundo de ajedrez estadounidense Bobby Fischer, refugiado en Islandia para evitar ser encarcelado en su país de origen, falleció el jueves a los 64 años en Reikjavik, informó el viernes uno de sus amigos, Garder Sverrisson.



Einar Einarsson, presidente del Robert James Fischer (RFJ), una asociación creada para apoyar la entrada del ex campeón en Islandia, reveló que Fischer murió de una insuficiencia renal.



"Simplemente, Fischer puede considerarse como el fundador del ajedrez porfesional y su dominio, aunque fue por poco tiempo, hizo de él uno de los más grandes (jugadores) de todos los tiempos", declaró el ex campeón ruso de ajedrez, Garry Kasparov, a la televisión británica Skynews. Kasparov lamentó no haber podido conocer a quien fue su ídolo de infancia.



Genio Precoz del tablero

Genio precoz del tablero, Fischer es considerado por muchos especialistas como el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos y se convirtió en su país en un símbolo de la lucha contra el comunismo durante la Guerra Fría.



Pese a que su madre era judía, Fischer fue un activista antisemita y acusó a los judíos de todos los males, desde sus propios problemas legales hasta de planear una conspiración para matar elefantes.



La llamada del 9/11

Su retórica antiestadounidense, además, le granjeó numerosos ataques desde su país. Más aún cuando, tras los atentados de Nueva York del 11 de septiembre de 2001, telefoneó a una emisora de radio filipina para exaltar "la maravillosa noticia" del ataque terrorista y volver a lanzar injurias contra los judíos.



Fischer, nacido el 9 de marzo de 1943 en Chicago, decidió abandonar la escuela en 1959, que consideraba una pérdida de tiempo, para dedicarse al ajedrez. Para ello, se encerró en su propia habitación, enfrentándose a sí mismo en larguísimas partidas de ajedrez.



En 1968 se retiró durante 18 meses para preparar su enfrentamiento contra los soviéticos. Regresó por petición expresa del secretario de Estado Henry Kissinger.



Aledrez y la Guerra Fría

En 1972, cuando contaba con 29 años, acabó con 24 años de hegemonía soviética al derrotar en Reikjavik al campeón ruso Boris Spassky durante un campeonato del mundo conocido como "la partida del siglo".



En 1975 impugnó las reglas de la Federación Internacinal de Ajedrez, por lo que fue despojado de su título. Tras este incidente, Fischer desapareció de la escena ajedrecística.



"La gran pérdida para el ajedrez fue que Fischer nunca trató de regresar a ese mundo y que sus últimos 30 años estuvieran marcados por una vida muy extraña, con declaraciones políticamente inaceptables, en lugar de una contribución de ajedrez", dijo Kasparov.



El misterioso Fisher

Durante 20 años nada logró hacerlo volver, ni los millones de dólares ofrecidos por los organizadores de Las Vegas o Manila, ni una precaria situación personal que lo llevó a la ruina.



Sin embargo, en 1992 volvió a la escena para disputar en Montenegro una partida "de revancha" contra Spassky, del que se había hecho amigo, por la que cobró 3,35 millones de dólares.



Sin embargo, no tuvo en cuenta el embargo económico de la ONU vigente en aquel momento en la ex Yugoslavia, por lo que Fischer fue acusado por la justicia estadounidense de realizar una transacción comercial ilegal y fue objeto de una orden de arresto internacional.



Spassky: “Sólo déjennos jugar ajedrez”

Fue arrestado en julio de 2004 en el aeropuerto de Tokio-Narita cuando intentaba salir de Japón con un pasaporte estadounidense anulado.



Durante meses, las autoridades japonesas estuvieron estudiando su extradición a Estados Unidos. Fischer recibió entonces el apoyo público de Spassky, quien reclamó poder compartir celda en el caso de que Fischer fuese encarcelado en su país. "Simplemente, déjennos jugar al ajedrez", dijo el campeón ruso.



Finalmente la intervención del gobierno islandés le permitió refugiarse en ese país nórdico, donde vivió discretamente hasta su muerte.



“Una época en la historia de la humanidad”

El presidente de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), el ruso Kirsán Ilyumzhínov, afirmó hoy que Bobby Fischer ha sido "una época en la historia de la humanidad" tras conocer la noticia de la muerte del legendario ajedrecista estadounidense.



"Fisher es un gran ajedrecista, una época en la historia de la humanidad, como Newton, Einstein y Gagarin", dijo la agencia Interfax Ilyumzhínov, quien se mostraba incrédulo a las informaciones sobre la muerte de ex campeón mundial.



Ulyumzhínov, que también es presidente de la república rusa de Kalmikia, dijo que ha impartido instrucciones a las estructuras de la FIDE para que confirmen la noticia sobre el deceso de Fischer.



"He tratado de llamar al teléfono móvil de Fisher y no contesta. Pero un amigo común estadounidense me confirmó su muerte", señaló el presidente de la FIDE.



La muerte de Fischer, quien tenía 64 años, fue anunciada por la Radio Nacional de Islandia, país donde vivía desde marzo de 2005, refugiado de la justicia de su país.