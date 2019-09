Bóer peleó y ganó

Las tácticas ofensivas aplicadas por el Bóer, especialmente en el octavo inning, fueron determinantes para vencer anoche 6x5 al San Fernando, para adelantarse 2-1 en la Serie Final de la Liga Profesional de Béisbol.



Con el juego empatado y Oswaldo Mairena realizando una buena labor, Jorge Núñez se embasó en el octavo por hit y avanzó a segunda por sacrificio de Travis Ezi. Omar Cisneros ordenó base intencional a Jimmy González, para buscar un doble play con Avellán, que tomaba turno. Sin embargo, le tomaron el tiempo a Oswaldo y un doble robo de base sorprendió al infield masaya.



La ventaja estaba en tercera y la única salvación era el doble play, por lo que las Fieras llenaron las bases con pase intencional a Avellán, quedando el duelo de zurdos, Mairena contra Clyde Williams. Pero antes, Mario Holmann corrió por Avellán para evitar la doble matanza.



Las estrategias funcionaron. Williams roleteó difícil a tercera. Ofilio forzó en segunda, pero ante la fuerte barrida que haría Holmann, Víctor Gutiérrez, que asistió, dio un ligero paso atrás del cojín y tiró a la inicial sin mucho apoyo en su pie derecho, y Williams alcanzó la base por escasas fracciones de segundo, para remolcar la carrera de la victoria en los spikes de Núñez.



Fue un partido vibrante, en el que el Bóer remontó el marcador y su bullpen prevaleció. Las Fieras también lucieron, pero terminó imponiéndose la estrategia de juego.



El Bóer arrancó ganando 2x0, por fly de sacrificio de Jorge Luis Avellán en el primero y hit de Travis Ezi en el segundo, remolcando a Raúl Marval. Brian Rodaway comenzó bien, retirando a los primeros cinco, antes de ceder dos boletos seguidos, que fueron una advertencia de descontrol que no se detectó en ese instante.



Para el tercero, un error de Jorge Luis Avellán sobre batazo de Renato Morales le abrió las puertas a las Fieras para que siguieran con rally de cinco desequilibrantes anotaciones. Gutiérrez, Ofilio y Sotelo batearon hits. Ofilio empujó una carrera y Sotelo dos. Tras un out, Darío Delgado remolcó con hit, Cardoze recibió base, falló Marcos Sánchez, pero Eddy Talavera produjo la quinta con sencillo.



Víctor Duarte sofocó la hoguera y realizó un excelente relevo de 4.1 innings, aceptando dos hits, mientras el Bóer, tras fallar con casa llena y un out en el tercero, descontó una en el cuarto por dobles de Jorge Núñez y Jorge Luis Avellán.



El Bóer empató en el sexto inning, en que Ofilio Castro cometió un error tirando al suelo de la segunda para tratar de conseguir un doble play difícil, y sencillos de Travis Ezi y Jimmy González dieron el empate.



Ese fue un inning vibrante, ya que Jimmy fue atrapado en segunda por gran tiro de Eddy Talavera. Carlos Pérez relevó a José Luis Sáenz y le dio base a Jorge Luis Avellán. De inmediato llegó Oswaldo Mairena para enfrentar a Clyde Williams, y el zurdo, con gran valentía, detuvo una línea caliente y sacó el out en la inicial.



Para ese momento, el pitcheo de relevo del Bóer había tomado el control del juego y frenó a las Fieras, luego que en el quinto éstos dejaron las bases llenas. Después de Duarte, Melvin Cuevas tiró un inning perfecto con dos ponches, y el Bóer le dio el triunfo con su anotada en el octavo, en tanto Gustavo Martínez llegó a sellar la victoria en el noveno, con doble play en el guante de Williams. Perdió Oswaldo Mairena.