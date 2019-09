Williams: “Ganamos bien”

El gran juego tuvo dos momentos cumbres que mantuvo al público de pie, comiéndose las uñas, esperando el desenlace. Era el duelo entre Clyde Williams y el zurdo Oswaldo Mairena.



Primeramente, en lo que parecía el clímax del juego, en el sexto inning, Mairena sobrevivió al bateo de Williams parando la pelota que pretendía irse de hit al central. Pero en un segundo enfrentamiento entre ambos, todos se dieron cuenta de que en realidad el gran choque estaba por llegar.



Williams evitó un polémico segundo out sobre su batazo, en un momento crucial en el desafío y que a la postre sirvió para definir el encuentro 6x5 a favor del Bóer.



La polémica llegó después. San Fernando reclamó la decisión del umpire de primera, quien determinó que Williams había vencido el disparo del campocorto. Inmediatamente Clyde celebraba al decidir el desafío.



“Ganamos bien. No hubo cosa que nos ayudaron. Llegué antes del envío. Estuve quieto, y así ganamos el juego”, dijo el artillero tras el desafío.



“La presión siempre está en nosotros durante todo el juego. En ese instante, ante Mairena, pensé en sólo poner la pelota en juego. Me olvidé del batazo largo. Quería que se anotara la carrera de tercera, y lo logré”, añadió Clyde.



La gran victoria del Bóer les da ventaja en la serie 2-1, y en medio de cierta inconformidad de los jugadores de Masaya con los ajustados fallos de los árbitros, ha sido ligera la ventaja de la Tribu sobre los ellos.