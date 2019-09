“Más valiente que cualquiera”

Con Brian Rodaway explotado por un rally de cinco carreras en el tercer innings, el fantasma de lo mal que lució el pitcheo del Bóer en el segundo juego de la Final angustió a la afición boerista en el Estadio Nacional, porque la historia podía repetirse.



Pero el novato Víctor Duarte llegó al relevo para apagar la furia fernandina, y retiró el último out del fatídico episodio con una rola de Eddy Talavera a primera.



“Me inspiró la confianza que me dieron en el momento clave. Sabía que podía sacar la victoria, porque aunque no me lo crean, sé que tengo más valor que cualquiera a pesar de que es mi primera Final, y eso me ayudó para frenar a esta difícil batería”, dijo categóricamente el relevista indio después del juego.



El derecho dependió de una recta pegada y un slider que caía afuera para sacar de balance a algunos bateadores. Sobre todo en el quinto, cuando llenó las bases y con dos outs ponchó a Renato Morales. Antes, había hecho lo mismo con Jimmy Hurst.



“Me enfoqué pitcheo por pitcheo. Y ya ven, sacamos el juego. No puedo negarlo, estoy muy emocionado porque los jugadores me dijeron que confiaban en mí, y yo estaba seguro de que me iban a respaldar, y no importaba de qué manera, pero estaba seguro que les quitaríamos el partido”, agregó Duarte.



Según el relevista, todos en el San Fernando son difíciles de dominar, pero son más complicados el short stop, Víctor Gutiérrez, y Ofilio Castro. Después de tirar 4.1 entradas, sólo Gutiérrez pudo conectar uno de los dos imparables que permitió ante el San Fernando.



En las últimas dos entradas del juego, Melvin Cuevas y Gustavo Martínez se hicieron cargo de la loma y no le permitieron más libertades a las Fieras, a pesar que Martínez le dio boleto a Danilo Sotelo, pero Hurst bateó una línea para doble play.



“Eran los mejores bateadores a los que me enfrenté en el noveno (Castro, Sotelo y Hurst), pero venía concentrado desde antes de llegar al montículo, y eso me ayudó”, expresó Martínez luego de acreditarse su segundo juego salvado de la Final.