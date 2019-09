¿Qué pelea podemos imaginar?

Nueva York

¡Qué fría está la gran ciudad! Sus rascacielos parecen helados gigantescos mientras el inmenso Madison, ubicado en la séptima avenida, utiliza abrigo, gorra, orejeras y guantes.



¿Serán capaces Roy Jones y Tito Trinidad de calentar esta noche lo que fue en un tiempo la Catedral del Boxeo? No lo creo. Incluso podría ser una pelea glacial, acorde con el clima.



Esa intriga, que revolotea más como murciélago que como mariposa alrededor del Garden, está vinculada directamente a otra que también tiene el tamaño de una montaña: ¿qué es lo que queda de ellos después de desvanecimientos tan bruscos y prolongados retiros?

Intentando aderezar la publicidad, ellos dijeron que el orgullo no envejece, pero no se refirieron a las facultades, al ímpetu, a la destreza, que no pueden evitar las arrugas y las canas, como lo vimos con peleadores del calibre de Muhammad Alí, Larry Holmes, Roberto Durán y Julio César Chávez.



Hubo un tiempo en que ver pelear a Roy Jones era un deleite por garantizar esa combinación de explosividad y espectacularidad que te obliga a saltar de las butacas. No parecía tener rival y se abrió paso a galope tendido hasta llegar a conquistar el título de todos los pesos “desnudando” a John Ruiz.



Él era, sin discusión alguna, el mejor libra por libra, pero a la orilla de una duda: no había sido exigido. Cierto, había reducido a polvo a todos sus adversarios, pero ¿cómo respondería frente a las exigencias de una gran pelea?

Queríamos verlo sudar, sufrir, sangrar y sobrevivir como lo habían hecho Robinson, Alí, Leonard y otros símbolos del boxeo. Fue entonces que lo derrotaron Antonio Tarver y Glenn Johnson, y lo vimos empequeñecerse.



Con Trinidad ocurrió algo parecido. Más allá de su discutible victoria sobre De la Hoya, el boricua fue impresionante construyendo su reputación de indomable. Superó momentos de extrema dificultad estableciendo dominio a base de poder. Sus golpes rectos eran verdaderas estocadas, y su capacidad de recuperación, estupenda.



Hasta que se le ocurrió retar a Bernard Hopkins. Esa pelea, realizada aquí en el Garden días después del terrible ataque a las Torres Gemelas, mostró a Tito indefenso y severamente atropellado. Creyó resucitar derrotando a Ricardo Mayorga, pero el flexible Winky Wright lo borró del cuadrilátero haciéndonos pensar que no volveríamos a verlo entre las cuerdas.



Pero, la escasez del boxeo obliga a recurrir a nombres, y Don King ha quitado las telarañas que cubren a Trinidad y Jones. Así que esta noche los veremos en acción en la pelea del misterio.



En medio su deterioro, el pronóstico es directo: Jones por nocaut.