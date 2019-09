Con la serie 2-1 en contra, Omar Cisneros se dio cuenta de algo que no había observado en los juegos anteriores: el Bóer no es un equipo monstruo, como se decía.



“Ellos no son gigantes. Y tampoco nosotros hemos sido los ‘pulgarcitos’ del juego”, dijo Omar tras la derrota 6x5. “Hemos batallado y yo me siento orgulloso plenamente de la labor de mis muchachos”, dijo.



“Caímos, pero con dignidad, y al mismo tiempo estamos dándoles a ellos una advertencia de lo que somos capaces de hacer si nos subestiman”, continuó el mentor.



Las Fieras están abajo en la serie, pero aun así el team luce optimista de superar al equipo que antes de la serie todos calificaban de indestructible.



“Ellos, como nosotros, para el cuarto juego deben estar convencidos de que la serie no es fácil. Nosotros nos dimos cuenta de que ellos están a nuestro alcance, y ellos se dieron cuenta que deben batallar arduamente para superarnos”, dijo Cisneros.



Al igual que Omar se encontraban los demás peloteros. Oswaldo Mairena, que escenificó dos grandes duelos contra el zurdo Clyde Williams, pese a ser el pitcher derrotado, salió satisfecho con su labor.



“El juego así es. Muchas veces es injusto en medio de lo bien que uno está sobre la loma. Dominé en dos ocasiones a Williams, que todos pensamos que eran los outs claves para ganar, pero no fue así, y sucumbimos”, dijo Oswaldo.



Pero la actuación muy eficiente del zurdo le permite a Omar Cisneros hacer planes de nuevo con él cuando el momento lo amerite.



“Una de las cosas positivas en medio de la derrota fue la gran labor de Mairena. Se fajó como los grandes, y en momentos de suma presión. Él demostró su casta, su nivel, y eso es algo que nos alegra”, dijo Omar.



Las Fieras no lucen golpeadas con la derrota. Al contrario, se dieron cuenta que pueden hacer la guerra y eso esperan lograr en los siguientes desafíos.



En cambio, el Bóer, pese a la satisfacción de haber librado una gran batalla, saben que lo difícil está por venir.



“Ellos son tremendo equipo. Yo me esperaba una serie complicada, pero en realidad ese conjunto me ha sorprendido por como nos han jugado y como nos han bateado”, dijo el receptor de los Indios, Manuel Mejía.



Aun sin nombrar al cuarto abridor, todos visualizan a Armando Hernández como el hombre que lleve a las Fieras a empatar la serie a dos triunfos por bandos, mientras el Bóer ratificó a Wilber Bucardo como su estelar del cuarto desafío.