Muere Bobby Fischer, el genio del ajedrez

El mundo del ajedrez está de luto. El que fuese uno de los grandes maestros de la disciplina, el islandés Bobby Fischer, ha fallecido a los 64 años, según informó la radio nacional islandesa. Fischer, que fue campeón del mundo de ajedrez de 1972 a 1975, será recordado por los aficionados por la “partida del siglo”, en la que derrotó al soviético Boris Spassky en una intensa disputa que traspasó las fronteras deportivas en el contexto de la Guerra Fría. Fischer, de origen estadounidense y refugiado político, derrotó al contrincante ruso tras veintiún partidas. Según la edición digital del diario islandés Morgunbladid, Fischer falleció en su casa de Reikiavik, adonde regresó el mes pasado tras permanecer ingresado en un hospital de la capital en octubre y noviembre.



La carrera de Fischer coincidió con el apogeo de la escuela soviética, que dominó la disciplina desde 1948 hasta 1972. Sin embargo, unos años después de alcanzar la cumbre, el ajedrecista se vio inmerso en una refriega política tras participar en una exhibición en Yugoslavia en 1992 --por entonces bajo control norteamericano--, que hizo que Fischer fuese considerado un traidor para su patria natal e incluyera su nombre en la lista de fugitivos del FBI.



Enfrentado a las autoridades gubernamentales de su país de origen, y todavía encarcelado, Islandia le propuso asilo político. Tras permanecer ocho meses retenido en un centro japonés para inmigrantes ilegales, se trasladó a Islandia, donde se aprobó su nacionalización por un aplastante balance de cuarenta votos a favor y dos abstenciones. Fischer fue detenido en Tokio en julio de 2004 por intentar usar un pasaporte revocado por Estados Unidos, que tenía dictada contra él una orden de busca y captura desde 1992 por violar una prohibición del gobierno de viajar a la antigua Yugoslavia y desarrollar una actividad económica allí. Durante su cautiverio en la ciudad nipona, el ajedrecista calificó la retención de “secuestro” organizado por Bush y su “títere”, el entonces primer ministro nipón, Junichiro Koizumi.



De origen alemán, Robert James Fischer nació en 1943 en Chicago. Sus padres se divorciaron cuando él apenas contaba dos años, a lo que se achacan muchos de sus problemas psicológicos de la actualidad. A pesar de que aprendió a jugar gracias a las instrucciones de un pequeño juego que le regaló su hermana para que se entretuviese cuando lo dejaban solo, su aprendizaje fue tan rápido que a los 12 años todos los rivales le quedaban pequeños.



Primero en el Erasmus Hall High School de Brooklin y después bajo los auspicios de John W. Collins, maestro de otras grandes figuras y a la postre la figura paterna de la vida de Fischer, el joven se forjó una fama de niño problemático y adolescente prodigio. Un prestigio al que no defraudó al ganar el campeonato de Estados Unidos en 1957 a la edad de 14 años.



Con 15 años de convirtió el Gran Maestro más joven de la historia en alcanzar tal grado tras ocupar el quinto puesto en el internazional de Potoroz. A partir de ahí accedería al plano internacional coincidiendo con la época de dominio de la URSS en el mundo del ajedrez desde 1948.



La partida del siglo

Tras conseguir acceder a una final del campeonato del mundo y con un récord de 19 victorias consecutivas, que constituye un hito histórico, Fischer finalmente logró medirse con el ruso Boris Spassky en el final del mundial en Reykiavik, en 1972. Una partida que trascendió mas allá de las fronteras del deporte, pues el mundo polarizado en bloques no lo entendió. Incluso Henry Kissinger, Secretario de Estado norteamericano, intervino para motivar a su díscolo compatriota.



Con un desarrollo tenso, el estadounidense se impuso después de 21 partidas (siete partidas ganadas, tres perdidas y 11 tablas). Por fin se coronaba campeón del mundo siendo el único estadounidense de la historia en lograrlo. Pero con su gran éxito comenzó su maldición. No volvió a jugar durante su reinado y fue desposeído su corona en 1975 cuando planteó unas exigencias excesivas a la FIDE para su partida por el título con Anatoly Karpov.



Ocaso

Desde entonces no volvería a competir hasta 1995. Fue en Belgrado, en una partida para conmemorar los 20 años de su enfrentamiento con Spassky y bajo los auspicios de la Yugoslavia bloqueada por Estados Unidos. Su participación supuso ser considerado como traidor por su país y un peregrinaje a ninguna parte.



Por casi 12 años desaparecido, reapareció en Japón, en el aeropuerto internacional de Narita, y logró el asilo político concedido por Islandia antes de que Estados Unidos solucionara el problema diplomático con las autoridades niponas. Ingresado en diversas ocasiones con síntomas de paranoia, Fischer vivía en la capital más septentrional del mundo con su novia Miyoto Watai, con sus cuentas bloqueadas, viviendo de la caridad y recluido en un apartamento cercano a la bahía que ya no volverá a utilizar.