Gran marca de Gebreselassie

El etíope Haile Gebreselassie ganó este viernes el maratón de Dubai, logrando el segundo mejor registro de la historia al quedar a 27 segundos de su propio récord del mundo, con un tiempo final de 2h04:53. Gebreselassie, doble campeón olímpico de 10,000 metros (1996 y 2000), había establecido su récord del mundo el 30 de septiembre de 2007 en Berlín. Esta marca confirma su estatuto de hombre más rápido de la distancia, pero no levanta las dudas sobre su capacidad de imponerse frente a una oposición mayor, a siete meses de los Juegos Olímpicos de Pekín.



Nadal avanza

MELBOURNE, Australia.- El español Rafael Nadal, segundo cabeza de serie, se clasificó para octavos de final del Abierto de tenis de Australia, que se juega en Melbourne, mientras que el estadounidense Andy Roddick fue eliminado. Nadal no tuvo demasiados problemas para vencer al francés Gilles Simon, 28º favorito, al que se impuso en tres sets, por 7-5, 6-2, 6-3, y se medirá en octavos de final a otro galo, Paul-Henri Mathieu, que derrotó al austriaco Stefan Koubek por 4-6, 7-6 (7/4), 2-6, 7-5, 8-6. Roddick, que parecía el rival designado para Nadal en un hipotético cuartos de final, cayó derrotado en tercera ronda por el alemán Philipp Kohlschreiber, que se impuso en cinco sets, por 6-4, 3-6, 7-6 (11/9), 6-7 (3/7), 8-6.



Suda, pero no falla

MELBOURNE, Australia.- La belga Justine Henin, primera favorita, se clasificó para octavos de final del Abierto de tenis de Australia. Henin tuvo que sudar para vencer a la italiana Francesca Schiavone (N.25), a la que ganó por 7-5 y 6-4, mientras la campeona del torneo, la estadounidense Serena Williams, séptima favorita, y la rusa María Sharapova, quinta cabeza de serie, vencieron con facilidad. Si la sorpresa en el cuadro masculino fue la eliminación del estadounidense Andy Roddick, en el femenino cayó eliminada la francesa Amélie Mauresmo (N.18), ganadora en Melbourne en 2006, que perdió ante la australiana Casey Dellacqua, que se impuso en tres sets por 3-6, 6-4, 6-4.



Adriano volvió goleando

RÍO DE JANEIRO.- El artillero Adriano retornó al fútbol de Brasil con la pólvora encendida al anotar la noche del jueves dos goles para la victoria del Sao Paulo, que se hizo a sus servicios hasta julio, tras ser cedido en préstamo por el Inter de Milán. Adriano, conocido como “El Emperador”, se estrenó con la camiseta del campeón brasileño en la primera fecha del campeonato del estado de Sao Paulo anotando el empate y el tanto de la victoria para un 2-1 ante el Guaratinguetá.