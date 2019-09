Cierre electrizante

Nuevamente, la decisión del juego estuvo en las bases, con fallos arbitrales discutidos y con Leonel Cajina como protagonista.



El viernes, Cajina decretó safe a Clyde Williams en la inicial, frustrando una posible jugada salvadora de doble play de las Fieras en el octavo inning, y ayer en el home, en jugada apretadísima de hombre y bola, dejó safe a Renato Morales, y las Fieras del San Fernando dejaron tendido al Bóer 4x3 en el cierre del noveno inning, para empatar a dos victorias la Serie Final del cuarto torneo de la Liga Profesional.



Como era de esperarse, la decisión levantó más polvareda que la misma jugada, ya que los indios protestaban airadamente porque sintieron una estocada en el corazón por una decisión irreversible y sin oportunidad de luchar.



El mejor juego de lo que va de la Final terminó en forma espectacular, cuando la garra de las Fieras le sacó partido a las jugadas contrarias, y hasta a la habilidad visual de los árbitros... En ese noveno inning, las Fieras no batearon hit, ni siquiera tuvieron turno oficial, pero consiguieron la carrera de la victoria.



Melvin Cuevas le dio base a Norman Cardoze, quien un tanto incómodo, aceptó que Renato Morales corriera por él. Relevó Gustavo Martínez y Marcos Sánchez se sacrificó, pero también se embasó, cuando Jimmy González tuvo un ligero titubeo y trató de sacar en segunda. Renato quedó safe cuando los del Bóer consideraban que era out.



Eddy Talavera se sacrificó con magistral toque al lanzador. Le dieron base intencional al emergente Aníbal Vega para llenar las bases. Bateando Víctor González, los jardineros se acercaron para evitar un posible fly de sacrificio... González elevó corto al bosque central, Ezi capturó y tiró al home, para la jugada apretada y la polémica anotación.



Hubo buen pitcheo por ambas partes. Armando Hernández, que tiró 6.1 innings, se recuperó de un segundo episodio en que le anotaron dos carreras impulsadas por Jorge Núñez, en tanto Wilber Bucardo (5.2 innings) tiró para dos hits en los primeros cuatro episodios, hasta que en el quinto episodio, después de hit de Cardoze, Marcos Sánchez bateó el primer jonrón de la serie, tumbando la pelota sobre la barda del right.



Las Fieras se adelantaron 3x2 en el sexto. Bucardo explotó, y dejó a dos embasados con dos outs, y el relevista Gonzalo López fue recibido por hit productor de Cardoze, que fue el último hit de las Fieras en el juego. Gonzalo le dio base intencional a Sánchez, pero dominó a Talavera en línea al right. Melvin Cuevas tiró fácil el octavo inning, pero abrió con boleto el noveno, y después llegó la decisión.



El Bóer empató el marcador en el séptimo inning. Con un out, Casañas y Abea conectaron sencillos. Jairo Pineda relevó a Armando Hernández, pero Raúl Marval bateó “texas” a los predios cortos del bosque central, remolcando a Casañas. Sin embargo, Jorge Núñez bateó para doble play.



Pineda (2-0) ganó el partido, en el que tiró para dos hits en los últimos 2.2 innings, pero contó con el respaldo de dos dobles plays. Perdió Melvin Cuevas (1-1). El Bóer bateó ocho hits, pero sus primeros cuatro bateadores sumaron de 15-0, que influyó en su poca producción. San Fernando bateó siete hits, y aunque Ofilio Castro se fue de 4-0, Cardoze (3-2) y Sánchez (2-1) sumaron fuerzas para mantener la hoguera encendida.



Hoy, a las dos de la tarde será el quinto juego de la Final, en el Estadio Nacional. Carlos Morla y Juan Figueroa tendrán su segundo duelo.