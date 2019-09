El tiro llegaba desde el jardín central, Renato Morales en pisa y corre desde tercera corría desesperadamente a home para darle al San Fernando la victoria que empataría la serie 2-2. Y en un cierre de infarto, Morales y el catcher del Bóer, Manuel Mejía, se trenzaron en una delirante jugada que terminó en enorme júbilo para los fernandinos y su afición, y en una agresiva protesta de los capitalinos en contra de la decisión del árbitro Leonel Cajina.



Las expresiones fueron tan fuertes como amenazadoras. El relevista Gustavo Martínez quería irse encima de Cajina, mientras Mejía, con tanta o más intensidad, vertía su versión categórica sobre la jugada que lo dejó con la pelota en el guante, esperando escuchar el out que jamás oyó.



“Nunca tocó el home. Lo que sí tocó fue mi guante con su pie. Él (Renato) mismo se hizo out. No entiendo qué pasa con los árbitros en esta Liga. Dos veces en el mismo inning dejaron quieto a un hombre que estaba claro que era out”, dijo un molesto Mejía, sorprendido por lo sucedido.



“Esta liga no va avanzar por mucha inversión que hagan, porque el arbitraje no sirve. Tienen que hacer algo. Tanto la jugada de segunda como de home eran outs claros, y lo que hicieron fue botarnos el trabajo a nosotros, que nos estamos fajando. No es posible que haga todo mi esfuerzo y nos perjudiquen de esta manera. Estas decisiones indignan a todo el equipo”, agregó el receptor capitalino.



Morales saltaba de alegría en medio del tumulto de sus compañeros de equipo, mientras los aficionados celebraban al unísono porque sus ídolos volvieron a igualar la Serie Final de la Liga Profesional.



“Me deslicé bien, no toqué su guante, como dice Mejía. Es normal que reaccione así y no acepte la derrota, porque ellos querían derrotarnos hoy. Pero seguimos demostrando que el San Fernando pelea de cualquier manera y jamás vamos a rendirnos, aunque digan que es el mejor equipo”, explicó Morales.



“Con el coach de tercera ya nos habíamos preparado para salir a cualquier batazo. Hubert me dio ánimo mucho antes de llegar a home... El árbitro tomó la mejor decisión, y ahora empatamos, que en verdad es lo que importa”, concluyó Renato.La Serie Final se ha desarrollado en medio de varias decisiones arbitrales polémicas, que han tensionado los ánimos de los dos equipos.



“Cuando hay un encuentro entre dos grandes equipos como el Bóer y el San Fernando, hay propensión a que pasen estas cosas: decisiones polémicas por lo ajustado de la batalla... Pero es cierto, a veces el arbitraje se pone otra camisa, y no debe ser así, porque al igual que nosotros subimos el nivel de juego en una Final, ellos deberían hacer lo mismo”, dijo Eddy Talavera después del partido.