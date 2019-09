Jones, sin discusión

El ex campeón mundial de boxeo, Roy Jones Jr., derrotó por amplia decisión unánime al también ex campeón mundial, el boricua Félix “Tito” Trinidad, en el combate celebrado anoche en el Madison Square Garden.



A lo largo de la pelea, Jones dominó como en sus mejores momentos. No se desesperó. Siempre buscó los espacios que le brindó el boricua, y con efectivas combinaciones, potentes uppers de izquierda y directos, envió a la lona a su adversario en los rounds siete y diez, quien se levantó de inmediato, pero sin brindar una respuesta oportuna para superar a Jones.



Las tarjetas de los jueces fueron claras: dos de 116-110 y otra 117-109, diferencias que no tienen objeción.



Tito afrontó problemas en esta división, en la que debutaba. Sus golpes no tuvieron la potencia necesaria para alterar a un púgil establecido, que pese a sus 39 años de edad y buenos años fuera de acción, demostró por qué durante muchos años fue considerado el mejor libra por libra, y que anoche logró una victoria significativa.



Fue tal el dominio ejercido, que en varias ocasiones Jones insistió en que Trinidad lo atacara a los bajos, y hasta hizo mofa de la pobre capacidad ofrecida por el boricua, que deslució totalmente en el combate pactado a 12 asaltos.



Es la tercera derrota que sufre Trinidad en su carrera, después que ganó 42 combates, y su segundo revés consecutivo, ya que en 2005 se fue al retiro tras su derrota frente a Winky Wright.



En Canadá, el púgil local Steve Molitor mantuvo su invicto y la faja de campeón mundial supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), al vencer al mexicano Ricardo Castillo por decisión unánime al cabo de 12 asaltos.



Molitor mejoró su récord a 26-0, con diez nocauts, pese a sufrir un corte encima del ojo izquierdo en la cuarta vuelta.



Castillo, hermano del astro José Luis Castillo, dejó su hoja de servicios en 33-5, con 22 triunfos antes del límite.