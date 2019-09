Triunfo reconfortante

Norman Cardoze con su pasaporte fue quien inició el camino hacia el éxito en el cuarto juego.



Pero las miradas y los comentarios siempre estuvieron sobre Renato Morales, con su quieto en la segunda base y más aún, su “safe” en el home-plate.



“Para mí, yo siempre estuve quieto. En segunda y en el plato. Creo que vencí los tiros que hicieron para ponerme fuera, y gracias a Dios al final nuestro equipo derrotó al Bóer”, dijo Morales tras el desafío.



Cardoze, por su parte, jamás dudó de la victoria de las Fieras una vez que alcanzó la intermedia.



“Éstos son momentos en que la defensiva debe jugar casi perfecto para evitar la derrota. Ellos no lo hicieron una noche antes, y ahora nos tocó a nosotros vencerlos de la misma manera”, dijo Cardoze.



“Tocamos bola bien, y el batazo a lo profundo apareció cuando más lo necesitábamos para vencer al Bóer”, manifestó Eddy Talavera.



La victoria del San Fernando 4x3 sobre el Bóer fue reconfortante. ¿Se imaginan la Serie 3-1 a favor de los capitalinos? En cambio, está empatada dos por bando, y está asegurado un sexto juego que se llevará a cabo en Masaya.



“Era una situación de ganar o ganar para nosotros. Perder no corría por nuestras mentes, pero si hay una persona que debemos de verlo esta tarde como héroe, ese es nuestro relevista Jairo Pineda, quien se fajó a lo grande”, dijo Omar Cisneros. Era una victoria tan necesitada para las Fieras, que Diego Sandino estuvo calentando en el bull-pen para entrar de relevo si la situación lo ameritaba.



“Yo estaba listo. No importa de la manera que sea, pero tenemos que ayudar al equipo y así unidos vamos a ganar la Final”, dijo el derecho.



Pero Pineda no dio lugar a otro lanzador que no fuera él. Su espectacular faena en relevo, muchos desde ya lo consideran en un potencial JMV de la Final en caso que las Fieras se coronen campeones.



“Estoy atravesando un buen momento, y lo bueno es que todo es por las victorias de mi equipo. Mi brazo está bien, mi control perfecto y por ahí es la gran labor que he hecho en esta Serie ante el Bóer”, dijo Pineda.