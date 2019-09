Laguna no vaciló

Cuestionar un fallo de apreciación ha sido, será y es una pérdida de tiempo, como gritar desde el fondo del mar; nada ni nadie cambiará lo que hecho está.



Es una condición humana que éste y muchos deportes tienen, en la mayoría de veces el daño es irreparable y no hay consuelo que valga.



La jugada en primera base que el árbitro Jaime Laguna decretó safe me pareció out, pero eso qué importa si mi decisión no cuenta y mi punto de vista puede ser como vinagre en la herida, dolorosa y sin efecto sanador. La rabia y la frustración de los afectados no cambian, menos el fallo.



El árbitro estaba a un par de metros de la jugada, mis ojos y los de miles que juzgan, mucho más lejos, es decir, que en ese momento no existe nadie más indicado para juzgar que Laguna. Se pudo haber equivocado, pero esa fue su apreciación con la autoridad que tenía y ubicado en el lugar correcto.



La jugada fue cerrada, pero el árbitro de primera base no podía decretar empate y sólo le dieron una fracción de segundo para decidirse, no había reflexión de por medio, no había análisis y menos una consulta a sus colegas. Estaba solo para decidir, y el margen entre el acierto y el error es pequeño, pero tenía que decidir.



Cuando dijo Safe una marabunta de jugadores del San Fernando incluyendo a su manager fueron a protestar, pero estaban en su derecho, y también sabían que su discusión sería estéril.



Si decía out, estoy seguro que otra multitud de peloteros del Bóer se desbordaría a reclamar, pero igual la apreciación de Laguna fue la que creyó justa sin pensar en que favorecía a determinado equipo.



La repetición en cámara lenta es reveladora, pero algo confusa. En determinado momento se ve el pie de Clyde Williams pisando la almohadilla y la bola flotando a unos centímetros del guante de Darío Delgado.



La mano de Laguna no tembló y su fallo cayó categórico y seguro.



Se imaginan eso a la velocidad en que acontecieron los hechos, ¿se puede ser tan preciso? Podía ser cualquiera de las dos cosas, y por eso hay que agradecerle a Laguna que su apreciación (decisión que se toma bajo presión en un escaso tiempo) fue lo más cercano a la verdad.



Por eso es que están allí, para impartir justicia y para que su apreciación, expuesta al error, sea lo más cercano a lo que es real. Duro, pero contundente.