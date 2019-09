Managua y Chinandega por el banderín infantil

Los equipos de Managua y Chinandega ratificaron su condición de favoritos en la semifinal del Campeonato Nacional Pre Infantil de béisbol y con sus triunfos 13x9 sobre Rivas, y 17x2 sobre Matagalpa, respectivamente, se ganaron el derecho de disputar hoy el banderín nacional.



En la jornada semifinal, celebrada en el Multiestadio de la ciudad de Granada, en el primer duelo, los capitalinos pasaron apuros, pero terminaron doblegando a los sureños con un operativo de siete carreras anotadas entre el tercero y cuarto inning, que terminaron con un empate a cinco carreras.



Los niños (9 a 10 años) de Managua con 13 imparables en el juego, y ratificaron el triunfo con una carrera en el quinto, otra en el sexto y dos más en el séptimo, y a pesar de que los rivenses también anotaron cuatro en los últimos cuatro episodios, su esfuerzo resultó inútil.



Mike Loáisiga, hijo de Stanley, fue de los mejores bateadores por Managua al irse de 4-3, mientras Alan Arroyo se fue de 5-3 con un doble, un jonrón, tres remolques y cuatro anotadas, con lo que confirmó por qué fue el líder de bateo del campeonato.



Jaime Laguna Jr., hijo del árbitro de béisbol de la Liga Profesional de ese mismo nombre, se adjudicó la victoria con relevo de 2.2 entradas. A segunda hora, Chinandega descargó 13 hits y le propinó un súper nocaut al Matagalpa 17x2 en cuatro entradas. Álvaro Gómez en la loma y con el bate, fue pieza clave para los occidentales, ya que se adjudicó la victoria en ruta completa y bateó de 3-2 con un triple, tres anotadas y un remolque.



También los niños Ismael Munguía con doble y dos anotadas, y Jayner Sánchez con triple y tres remolques, resaltaron a la ofensiva, bateando perfecto en tres turnos cada uno.



Informa Baney Blandón, compilador del torneo, que desde las 9:00 a.m. en el Multiestadio, será el duelo por el tercer lugar entre Rivas y Matagalpa, y a continuación, Managua y Chinandega disputarán el título del campeonato.



El all star del torneo estuvo compuesto por el catcher Julio Ráudez, de Granada, hijo del lanzador Julio C. Ráudez; Carlos Dávila, de Matagalpa, en primera base; Rommel Solís, de Rivas, en segunda base. En tercera, Álvaro Gómez, de Chinandega; Fernando Palma, de Matagalpa, en el short stop; Melvin Guadamuz, de Granada, como jardín izquierdo. Fidel Estrella, de Rivas, en el center; Eddy Sáenz, de León, en el right. Y los mejores lanzadores fueron Manuel Barillas, de Managua (pitcher derecho), y Nixon Muñoz, de Rivas (zurdo).