Muchas críticas a los árbitros

“Grandiosos han sido los juegos, pero los árbitros los han empañado con sus malas aseveraciones”, ésos son los comentarios que se escuchan en los dos dog-outs, mientras San Fernando y Bóer se disputan la Final.



Y ante los fuertes cuestionamientos, que hasta amenazas de golpes han tenido los árbitros, Leonel Cajina ha sido el más insultado, el más involucrado en la polémica y al que ambos clubes, Fieras y Bóer, quieren verlo fuera de esta Serie.



Tras ser fuertemente cuestionado por el manager Omar Cisneros en el primer juego, Cajina en el cuarto encuentro recibió el doble de críticas e insultos por parte de la gente del Bóer.



“Hijo de p…” fue lo más suave que recibieron ayer los umpires, mientras eran intimidados por casi todos los miembros del equipo Bóer, que no digerían cómo habían sucumbido en el cuarto juego ante el San Fernando.



“Se trata de jugadas de apreciación que los dos equipos deben respetar. El problema es que no hay cultura para la derrota. Esto es un juego y se gana y se pierde, y ambas jugadas han sido cerradas, y nosotros hemos cantado lo mejor que podemos”, dijo Jaime Laguna, uno de los umpires que ha visto acción en la Serie.



Julio Sánchez, coach del Bóer, cree que la presión ha afectado a los umpires. No tienen carácter para manejarse en este tipo de juegos y es necesario hacer algo urgente en lo que resta de la Serie.



“Lamentablemente es lo que tenemos a mano, pero ha sido obvio que cuando vienen umpires extranjeros, la calidad de los juegos de su parte, mejoran considerablemente”, dijo Julio.



Omar Cisneros, el manager del San Fernando, no quiso dar declaraciones sobre los árbitros tras el desafío de ayer. Prefirió el silencio y escuchar a los del Bóer, quienes eran los que gritaban improperios a los jueces.



“Para mí ese es un caso cerrado. Dije lo que tenía que decir en el primer encuentro, y mantengo mi posición, pero sobre el tema de los jueces, ellos hacen su trabajo y no hay manera que cambiemos los fallos”, dijo Cisneros.



Conforme pasan los juegos, la situación se pone más tensa. Los dos clubes lucen como volcanes a punto de hacer erupción, y todas las malas miradas ya están puestas sobre los árbitros, para muchos, los villanos de esta Serie Final.



Lo complicado es que los problemas surgen tras fallos de apreciación, que son inapelables.