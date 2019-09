Lista la azul y blanco

A menos de tres semanas de escucharse el pitazo inicial del primer duelo eliminatorio mundialista con Antillas Holandesas, el técnico de la Selección Nacional de Fútbol, Mauricio Cruz, eligió ayer a los 18 jugadores en los que confía le den un triunfo a Nicaragua el seis de febrero, en Diriamba.



Será un partido exigente, porque pese a que los antillanos están detrás de la azul y blanco en el ranking de la FIFA (21 puestos de diferencia), éstos tendrán a varios jugadores que militan en clubes de segunda división de Europa, y esa experiencia debe ser clave para buscar, inclusive, una victoria como visitante.



Sumado a eso, es justo resaltar las características de los caribeños, que a base de velocidad, buena condición física, mucho balón a espacios vacíos y por arriba, pueden complicar a un equipo que no sepa presionar mucho la media cancha y plantarse impecablemente ordenado los 90 minutos de juego.



El estratega nacional parece claro del contexto, pero también de la necesidad de lograr una victoria en Nicaragua, si pretende llegar al juego de vuelta en Curaçao el 26 de marzo, con mejores perspectivas de pasar a la siguiente fase clasificatoria.



A pesar de que es difícil hacer conjeturas sobre un equipo que no se ve, al menos hay una idea de cómo podría alinear Mauricio de acuerdo con los seis partidos de fogueo que han tenido los nicas en Brasil.



Precisamente con ese trabajo de casi un mes de estadía en Río de Janeiro, Cruz definió ayer la lista para el primer juego: en la portería aparecen Denis Espinoza y Carlos Mendieta, en la defensa, Mario Gastón, Eustace Martin, Silvio Avilés, David Solórzano, Róger Mejía y Jaime Ruiz.



En la media cancha estarán Franklin López, Kesler Rizo, Armando Collado, Miguel Masís, Norman Solón, José Ángel Carballo y Milton Bustos, y en el ataque lucen Wilber Sánchez, Ricardo Vega y David Martínez.



Se trata de un grupo en el que no aparecen hombres importantes de nuestro fútbol, como Samuel Wilson, Rudel Calero y Emilio Palacios, pero que se han ganado la confianza de Mauricio, Otoniel Olivas y del técnico de los Tigres do Brasil que llegará con la azul y blanco el cuatro de febrero, para asesorar al club en el duelo eliminatorio con los isleños.