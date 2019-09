Los mejores

La Presidencia de la Liga Nicaragüense de Béisbol Profesional (LNBP) dio a conocer la lista de los jugadores más sobresalientes de la Temporada 2007–2008, dedicada a la memoria de José Ángel “El Chino” Meléndez (q.e.p.d).



Además de confirmar a Ofilio Castro como ganador del trofeo “Duncan Campbell”, como el mejor bateador (.351), al lanzador Aristides Sevilla, como el de mejor efectividad (1.45), ganador del trofeo “Denis Martínez”, a Diego Sandino, como el Más Valioso, adjudicándose el trofeo “Rigo Mena”, y a Wilber Bucardo, como el mejor Novato, también dio a conocer al equipo All Star, así como a los Guantes de Oro.



Lo llamativo es que los peloteros Norman Cardoze, Wilson Batista y Diego Sandino fueron los únicos que figuraron en las dos selecciones. Para el All Star, la escogencia es ofensiva, mientras que en los Guantes de Oro influye la defensa.





Equipo All Star:

Receptor: Manuel Mejía = 170 VB – 59 H = .347

Prim. Base: Darío Delgado = 191 VB – 53 H = .277

Seg. Base: Norman Cardoze = 163 AB – 48 H = .294

Ter. Base: Ofilio Castro = 194 VB – 68 H = .351

Short Stop: Wilson Batista = 152 VB – 46 H = .303

Outfielder: Renato Morales = 176 AB – 54 H = .307

Danilo Sotelo = 207 VB – 60 H = .290

Geraldo Valentín = 188 VB – 59 H = .314

Lanzador: Diego Sandino =10 JG – 0 JP = 2.06

Los guantes de oro fueron los siguientes:

Receptor: John Lyn Pachot =206 L – 1 E = .995

Prim. Base: Clyde Williams =344 L – 2 E = .994

Seg. Base: Norman Cardoze =235 L – 3 E = .987

Terc. Base: Jimmy González =140 L – 7 E = .950

Short Stop: Wilson Batista =209 L – 12 E = .943

Outfielder: Esteban Ramírez =76 L – 1 E = .987

Travis Ezi =124 L – 2 E = .984

Eduardo Romero =76 L – 0 E = 1,000

Pitcher Der.: Diego Sandino =21 L – 0 E = 1,000

Pitcher Zurdo: Brian Rodaway =14 L – 0 E = 1,000

Manager: Lourdes Gourriel (Bóer)