El retorno de Messi

Buenas noticias para el Barça. Tras la marcha de Samuel Eto’o a la Copa de África y la lesión que mantiene alejado de los terrenos de juego a Ronaldinho, el principal baluarte de Barcelona hasta diciembre vuelve a la convocatoria: Leo Messi. Su compañero Lilian Thuram ya anunció el viernes que el equipo necesita al crack argentino sencillamente porque “es el más fuerte del mundo, y todos los equipos necesitan a alguien así”. La Pulga ya está lista. Ahora depende de Rijkaard ponerlo en el once inicial.



Lionel Messi se ha recuperado dentro de los plazos previstos de la lesión muscular que sufrió el pasado 15 de diciembre en Mestalla, y ha entrado en la convocatoria del partido de Liga que su equipo disputará hoy ante el Racing de Santander. Messi, que durante esta semana se ha entrenado con total normalidad junto al resto de sus compañeros, recibió ayer el alta médica y es la principal novedad de la lista, aunque no la única.



El meta José Manuel Pinto, que hoy hizo su primer entrenamiento con el conjunto azulgrana, y el defensa Oleguer Presas, que ha estado casi dos meses apartado de las convocatorias por una lesión en los isquiotibiales, también son novedades que se han recibido con agrado en el vestuario azulgrana. Los 18 hombres convocados por el técnico, Frank Rijkaard, para el encuentro ante el conjunto cántabro son: Valdés, Pinto, Milito, Thuram, Oleguer, Puyol, Zambrotta, Abidal, Sylvinho, Márquez, Gudjohnsen, Deco, Xavi, Iniesta, Bojan, Henry, Dos Santos y Messi.



Rijkaard prefiere dosificar al crack

Rijkaard ha avisado a los más optimistas y ha explicado que el delantero Lionel Messi, que ha entrado en la convocatoria ante el Racing después de un mes de baja, “aún no está para jugar los noventa minutos”. Rijkaard ha asegurado que él es más partidario de que el “crack” argentino “vaya cogiendo ritmo, participando y creciendo”, ya que lo considera un jugador “muy importante” para afrontar la segunda mitad de la temporada.



El Barça tiene opciones esta jornada de recortar los siete puntos que lo separan del líder, el Real Madrid, que debe afrontar un partido complicado en el Calderón ante el Atlético. Sin embargo, el técnico holandés prefiere no especular con la posibilidad de que el eterno rival “pinche”. “Lo que espero es que nosotros podamos cumplir con el trabajo, que es lo más importante. Sumar el mayor número de puntos posibles, y después ya veremos. Todavía quedan muchos partidos de Liga y tenemos confianza en nuestras posibilidades”, dijo el técnico.



Pensando en los dos próximos compromisos, que el Barcelona deberá afrontar la próxima semana (Villarreal en la Copa y Athletic en la Liga), Rijkaard ha dejado entrever que volverá a hacer rotaciones en el once. Sin embargo, eso no quiere decir, ni mucho menos, que considere el del Racing un partido fácil. “Es un equipo que está consiguiendo buenos resultados y no por casualidad. Tiene una muy buena organización, está trabajando muy bien y está dejando buenas sensaciones”, afirmó.



Para superar al conjunto cántabro, el técnico azulgrana espera contar con el apoyo del Camp Nou. “Creo que el equipo tiene que animar al público, porque si el equipo transmite buen juego, la afición automáticamente nos ayuda, pero es cierto que necesitamos sentir ese apoyo en los momentos complicados”, explicó. Por último, Frank Rijkaard ha dicho que no coincide con su homónimo en el banquillo del Real Madrid, Bernd Schuster, quien manifestó --en referencia al técnico del Mallorca, Gregorio Manzano-- que no se puede ser buen entrenador si antes no se ha sido futbolista de primer nivel.



“Es un argumento para analizar, pero históricamente puedes encontrar muchos ejemplos de entrenadores que no han jugado al fútbol y han tenido muchos éxitos con sus equipos, y al revés”, concluyó.