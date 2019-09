Mayweather tendrá que esperar

El púgil mexicano-americano Óscar de la Hoya dijo que había llegado el momento de volver a sus raíces y a las del deporte del boxeo, cuando lo podía ver todo el mundo por televisión.



Con esta filosofía temporal, porque sólo la aplicará para la pelea previa de revancha que sostendrá ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr., De la Hoya dijo que el combate podría celebrarse el próximo tres de mayo con un rival que todavía no ha sido dado a conocer.



La pelea de preparación que tiene prevista De la Hoya podría celebrarse, o bien en el Estadio Azteca de la ciudad de México o en el Home Depot Center, en Carson, California.



De la Hoya tomará ese combate como parte de su preparación para el enfrentamiento que ya tiene firmado para el 13 de septiembre ante Mayweather Jr., quien el año pasado le ganó por puntos.



“Espero estar en mi mejor forma cuando me enfrente a Mayweather”, dijo el peleador, que hizo énfasis en que el combate se transmitirá por televisión abierta a todo el mundo.



“Debemos volver a las raíces, y que transmitan nuestras peleas en televisión abierta, creo que los aficionados se lo merecen, y espero que otros peleadores tomen esa misma decisión”, indicó De la Hoya.



El “Golden Boy”, ahora convertido también en un exitoso empresario y promotor, ha logrado toda su fortuna gracias a los millones que recibió por los combates profesionales que se disputaron a través del sistema de la televisión por pago.



De La Hoya ha sido uno de los púgiles que mejor ha sabido aprovechar su imagen a través de este sistema de pago desde que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.



Pero dando un giro como promotor y en la forma en que quiere promover el boxeo, De la Hoya dijo que quiere dar acceso a los aficionados que normalmente no pueden ver peleas estelares en vivo o en televisión por pago.



El ex campeón del mundo reiteró que su único objetivo era “agradecer el apoyo que siempre he recibido por parte de mis aficionados”.



El púgil de peso mediano más taquillero en la historia del deporte del boxeo también comentó que quiere hacer de su último año activo dentro del mundo del deporte el mejor de su carrera, venciendo a Mayweather, quien está considerado actualmente como el mejor peleador del mundo libra por libra.



Richard Schaefer, Presidente de la Golden Boy Promotions, está realizando las respectivas conversaciones tanto con las autoridades del Home Depot Center, que tiene capacidad para 45,000 personas, como con las del Estadio Azteca, que puede albergar a 130,000 aficionados.



Schaefer indicó que si la pelea se lleva a cabo en la ciudad de México, los boletos de entrada serían de “unos cuantos dólares”, y que si se lleva a cabo en California, el precio más económico estaría entre los 10 y los 20 dólares.



El presidente de la Golden Boy Promotions dijo que hasta ahora se mencionan los nombres de tres posibles oponentes para De la Hoya, pero no quiso decir de quiénes se trata, sólo comentó que la decisión la tomará el púgil durante el fin de semana, para que el acuerdo se finalice en los primeros días de la siguiente.



Indicó también que si todo sigue de acuerdo con los planes del peleador y empresario, después de la pelea contra Mayweather Jr., la carrera de De la Hoya terminaría con una gran promoción boxística, en diciembre.



Se está mencionando que la velada presentaría a sus oponentes más famosos, así como a jóvenes talentos, incluyendo el debut de campeones de los Juegos Olímpicos que puedan surgir en Pekín 2008. Respecto de la pelea contra Mayweather Jr., la intriga continúa por saber si el padre de éste entrenará a De la Hoya.



Inicialmente, Floyd

Mayweather Sr. acordó entrenar a De la Hoya por tres peleas en el transcurso de este año, sin que se especificase si iba a darse de nuevo la revancha contra su hijo, algo que estaba establecido antes que hiciesen la primera.



Ambos trabajaron juntos durante seis años, pero

Mayweather Sr. dejó de entrenar a De la Hoya el año pasado, cuando el mexicano-estadounidense se enfrentó a su hijo.



En ese combate, disputado el pasado cinco de mayo, Mayweather Jr. (39-0) derrotó a De la Hoya por decisión dividida, y el campeón del mundo invicto dejó más de una interrogante sobre su actuación en el cuadrilátero.



“Floyd me dijo que me entrenaría para enfrentar a su hijo”, comentó De la Hoya.



“Esa fue una gran noticia para mí porque confío mucho en Floyd padre, cuando él está en mi esquina. Además, él sabe que su hijo es el mejor, y él lo creó, teniendo a Floyd padre en mi esquina, mis posibilidades de ganar crecen”.



Sin embargo, De la Hoya tendrá que aportar cosas nuevas en su segunda pelea contra Mayweather Jr., porque en la primera nunca pudo con la mayor rapidez, fuerza física y reflejos de su rival.



“Soy consciente que para llegar a la segunda pelea debo mantenerme entrenando todo el año y estar en plena forma, algo que una vez conseguido, es muy difícil que un rival me pueda ganar”, comentó De la Hoya. “Quiero enfrentarme al mejor púgil del mundo y conseguir la victoria”.



De la Hoya reiteró que la tercera pelea que pueda darse en este año será sin “duda” la “última” de su carrera profesional, porque es consciente que no puede darle macha atrás al tiempo.



“Lo he conseguido todo dentro del mundo del boxeo, pero ahora lo más importante es también aceptar que me ha llegado el momento de la retirada, cuando todavía puedo demostrar que estoy en plenitud de forma”, agregó De la Hoya.