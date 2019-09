Llueven las críticas sobre Ronaldinho

La silueta de Ronaldinho y su ética de trabajo vuelven a ganarse titulares en España.



El astro brasileño del Barcelona, que no ha jugado en 2008 mientras se recupera de una tendinitis en la rodilla izquierda, es blanco de nuevas críticas después que el diario español As puso en entredicho su dieta este sábado.



El periódico publicó una foto de un Ronaldinho con la camiseta empapada en sudor en un entrenamiento con el Barça, y especuló que la inactividad del jugador ha provocado que aumente de peso.



Es la segunda vez en un año que el peso de Ronaldinho es tema de conversación en España. En la foto, la camiseta color turquesa de entrenamiento está pegada a la cintura, dejando ver una silueta algo redonda en esa zona.



“Ronaldinho se está recuperando de una lesión, está intentando recuperarse de la mejor manera posible, y todos estos comentarios que envuelven la figura de un futbolista de su categoría hay que respetarlos, pero también pido respeto para el jugador”, comentó el presidente del Barça, Joan Laporta.



El técnico del equipo, Frank Rijkaard, afirmó que Ronaldinho volverá a jugar cuando esté listo. El Barça ha lucido bien en su ausencia, lo que no hace imperativo su regreso a las canchas.



“Volverá cuando esté listo. Ahora está trabajando muy bien, muy fuerte, en dos sesiones al día a menudo, y creo que eso es lo más importante. Cuando esté bien físicamente, volverá”, indicó.



Ronaldinho está lejos de ser el mejor jugador del mundo que condujo al Barcelona a dos títulos consecutivos en España y al campeonato en la Liga de Campeones.



Aun así, Laporta aseguró que no venderán al brasileño.



“Nosotros no tenemos intención de vender a Ronaldinho. Planificamos la temporada con Ronaldinho y los jugadores que tenemos, y seguiremos con nuestra lógica y nuestra coherencia”, afirmó.



Barcelona marcha a siete puntos del líder Real Madrid en la liga española. El club catalán enfrenta hoy domingo al Racing de Santander.