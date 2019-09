“No mandé a golpear”

Con la tensión que se ha vivido en cuatro de los cinco juegos de la Final, pasó lo que se veía venir: una chispa encendió la mecha, y la violencia se robó el show, en un acto bochornoso que opacó la batalla que han ofrecido el Bóer y el San Fernando en la disputa por el título.



Juan Figueroa acercó dos pelotas a la cabeza de Eddy Talavera del San Fernando, y eso bastó para encender los ánimos en una trifulca que vació los dogouts de los dos equipos.



Pero ni Figueroa ni su manager, Lourdes Gourriel, aceptan que la intención era golpearlo, por el contrario, el primero alega que la pelota se escapó de su control y nada más, y el cubano asegura que no es su estilo golpear a nadie, menos que antes hayan hecho lo mismo con uno de los suyos.



“Si Figueroa le ha querido meter la bola, se la mete. Sé por qué lo digo. Y a un bateador como ése, no creo que haya que tirarle un bolazo, habiendo tan buenos bateadores en el San Fernando… ¿Cómo vamos a golpear a un octavo bate con la ventaja que llevábamos (10-2)? Nunca hubo mala intención”, explicó Gourriel, eufórico por la victoria.



“Antes de ser beisbolista, soy ser humano y sé que un bolazo mal intencionado a la cabeza de un jugador lo mata o lo deja bobo, y eso no puede ser. A menos que me golpeen a uno, porque tienes que proteger a los que luchan por ti, pero nunca he mandado a golpear a nadie. Un bolazo no justifica nada”, agregó.



Figueroa, quien salió al final por la puerta del jardín central custodiado por varios policías, justificó su reacción como en defensa propia y no entendía por qué Talavera se fue sobre él cuando la pelota ni siquiera lo había golpeado.



“Yo tenía que defenderme. No podía sentarme en la loma y esperar que él me diera… Jamás le di como para que reaccionara así. Pero a mí lo que más me importa es que me voy a Santo Domingo con dos victorias en la final y sé que fui el mejor pitcher de la liga con 11 ganados y tres perdidos”, expresó Figueroa.



No deja de ser preocupante la tensión que se vive en la Final, menos mal que no habrá partido hoy, lo que podría servir para que los dos equipos piensen mejor las cosas y la liga asuma una posición negociadora para que no se repita la violencia que se presenció en el estadio.