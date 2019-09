Omar se excedió

En vez de lucir precavido, pensando en el próximo juego, el manager Omar Cisneros lució agresivo, no por la derrota sufrida ayer, sino por la trifulca que se armó en el diamante.



Una vez más se soltaba Omar ante los medios, con fuertes declaraciones como: “Allá los esperamos”, que muchos las interpretaron de distintas maneras.



Cisneros repetía con insistencia “allá las cosas serán diferentes. Allá los esperamos… Se darán cuenta de lo que se trata el respeto en el terreno…”



¿Qué espera al Bóer en Masaya?, se le preguntó a Cisneros. “Sólo sé decirles que allá los esperamos y que las cosas serán diferentes”.



Las directivas del San Fernando y Bóer, en conferencia de prensa luego del juego, determinaron que para calmar los ánimos de los jugadores, antes del inicio del sexto juego, los peloteros de ambos clubes tendrán que saludarse.



Peloteros del San Fernando anunciaron que no se prestarán a eso. “Ellos nos han ofendido y nosotros estamos dispuestos deportivamente a darles la guerra. No los saludaremos y no nos obligarán a hacerlo”, decían algunos en el dogout.



Cisneros fue más a fondo con sus declaraciones. “Es una vergüenza la forma de cómo los ‘profesionales’ se comportan. No son todos, pero la mayoría dan pena. Yo prefiero ser un ‘amateur’ mier… que un profesional de esos”.



Eddy Talavera, uno de los involucrados en el pleito, no quiso opinar después del juego, aunque presentaba una herida en la parte trasera de la oreja izquierda.



Durante el pleito, se vieron a los jugadores Juan Figueroa y Rafael García en busca de bates, para “defenderse o intimidar” a los jugadores de las Fieras que durante la trifulca estaban con los ánimos alterados.



“Estábamos en patio ajeno y consideramos que ellos (los del Bóer) nos trataron muy mal. Pero ahora las cosas serán diferentes, porque vamos a nuestro patio. Ahí verán ellos quiénes realmente somos”, culminó diciendo Omar.